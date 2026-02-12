Comment la France a inventé le restaurant (et lancé une révolution gastronomique)

Son idée de proposer des repas simples et de qualité à prix et heures fixes rencontra immédiatement le succès, le bouche-à-oreille faisant son œuvre parmi les intellectuels parisiens attirés par la commodité du lieu. Le philosophe Denis Diderot, célèbre pour ses idées radicales qui révolutionnèrent la société française, y dégusta son premier repas en septembre 1767. Et il fut impressionné : « Cela est merveilleux et il semble que tout le monde en parle en des termes élogieux. » Denis Diderot remarqua également « qu’on [y] mange[ait] seul ». Mathurin Roze de Chantoiseau avait introduit des innovations aujourd’hui considérées comme normales : des tables individuelles, des menus avec des prix, de la vaisselle et du linge de table. Au-dessus de la porte, il avait placé une enseigne qui proclamait : « Venez à moi, vous dont l’estomac souffre, et je vous restaurerai », un habile détournement gastronomique d’un verset biblique. À l’époque, les médecins commençaient à considérer que la digestion jouait un rôle crucial dans l’hygiène de vie, et les plats simples et faciles à digérer de Mathurin Roze de Chantoiseau allaient parfaitement dans ce sens.