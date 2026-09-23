Comment les guerres de l'opium ont façonné Shanghai

En 1842, le traité de Nankin mit fin à la première guerre de l’Opium, mais contraignit la Chine à ouvrir plusieurs « ports de traité », autorisant des marchands européens à s’installer à Shanghai, alors simple village de pêcheurs situé non loin de l’embouchure du Yangtsé. Des colons britanniques, français, américains puis japonais s’établirent dans des enclaves appelées concessions, des territoires entièrement autonomes au sein de la ville.

Leur arrivée, ainsi que celle des réfugiés de la rébellion des Taiping, puis des réfugiés juifs de la Seconde Guerre mondiale, marqua le début de la transformation de Shanghai en un centre stratégique du commerce, de la finance et de l’industrie. Les Occidentaux demeurèrent minoritaires (ils étaient 150 000 personnes au début des années 1940), mais ils laissèrent une empreinte profonde sur la ville, en particulier sur le Bund, quartier historique situé sur les rives du fleuve Huangpu (photographié ci-dessus).

Autour de la Custom House, surmontée d’une horloge rappelant Big Ben, s’élevait une rangée d'immeubles aussi hauts qu'étincelants. Parmi eux figurait notamment la Bank of China, construite en 1937. Initialement conçue pour compter dix-huit étages, elle dut finalement être revue à la baisse après les protestations de Sir Victor Sassoon, l’architecte de la Sassoon House, rebaptisée par la suite Peace Hotel (deuxième bâtiment à partir de la droite).

LE JAZZ ARRIVA EN CHINE

Les résidents étrangers introduisirent les boîtes de nuit à Shanghai comme lieux où l’on pouvait boire et danser. Après la Première Guerre mondiale, des dizaines d’établissements ouvrirent leurs portes et accueillirent des musiciens venus d’Europe et des États-Unis. Les Shanghaïens adoptèrent rapidement ces nouveaux rythmes, du jazz au foxtrot en passant par le charleston, ainsi que le champagne et le whisky qui les accompagnaient.