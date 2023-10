Qu’est-ce que le colonialisme ?

Le concept de colonialisme est étroitement lié à celui de l’impérialisme, politique ou philosophie visant à user de sa puissance et de son influence pour contrôler une autre nation ou un autre peuple.

HISTOIRE DU COLONIALISME

Dès l’Antiquité, des empires comme celui de la Grèce antique, de la Rome antique, de l’Égypte antique et de la Phénicie pratiquaient déjà le colonialisme. Ces civilisations étendirent toutes leurs frontières dans les régions voisines ou non contigües à partir de 1550 av. J.-C. et établirent des colonies pour accroître leur puissance, en exploitant les ressources naturelles et la population des peuples conquis.

Dans la Grèce antique par exemple, les cités-États fondaient souvent des colonies pour s’approprier de nouveaux territoires et amasser de nouvelles richesses. Après consultation d’un oracle, les membres de la cité-État envoyaient un groupe d’habitants pour créer la nouvelle colonie qui, pour sceller l’association entre la colonie et la cité, allumaient un feu avec une flamme prélevée dans le foyer central de leur ville d’origine et se livraient à d’autres rites destinés à revendiquer le nouveau territoire.

Lors des Grandes découvertes, la fondation d’une nouvelle colonie dépendait de l’obtention du soutien d’un riche mécène (le plus souvent un monarque). On embarquait ensuite à bord d’un navire dans l’espoir de découvrir des terres non cédées. Le Portugal commença à chercher de nouvelles routes commerciales et civilisations hors d’Europe dès le début du 15e siècle. En 1415, les explorateurs portugais conquirent Ceuta, ville côtière d’Afrique du Nord et première pierre d’un empire qui allait perdurer jusqu’en 1999.

Les Portugais ne tardèrent pas à conquérir et peupler des îles comme Madère et le Cap Vert, et l’Espagne, nation rivale, décida de se lancer dans l’exploration à son tour. En 1492, Christophe Colomb partit à la recherche d’une route de l’Ouest menant aux Indes et à la Chine. Il découvrit à la place les Bahamas, qui allaient devenir la première colonie de l’Empire espagnol. Très vite, l’Espagne et le Portugal entrèrent en compétition pour mettre la main sur de nouveaux territoires indigènes dans les Amériques, les Indes, en Afrique et en Asie.

Le reste de l’Europe leur emboîta rapidement le pas : l’Angleterre, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne commencèrent bientôt à bâtir leur propre empire à l’étranger, faisant la guerre à l’Espagne et au Portugal pour récupérer les terres déjà colonisées.

Le plus souvent, un petit groupe d’hommes européens arrachaient aux mains des indigènes les terres où étaient ensuite implantées les colonies en les confrontant ou en les intimidant avec leurs navires, leurs armes et les objets dont ils faisaient le commerce. Sur les 90 hommes qui formaient l’équipage de Colomb lors de sa célèbre expédition de 1492, seuls 39 sont ainsi restés sur place pour fonder une colonie sur ce qui allait devenir l’actuelle île d’Haïti.

ASSUJETTISSEMENT ET RÉVOLUTIONS