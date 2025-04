I ❤️ NY, le logo qui a sauvé New York

LE DÉCLIN DE NEW YORK DANS LES ANNÉES 1970

Le déclin de New York ne s’est pas fait en un jour. Les usines ont commencé par fermer, entraînant la suppression de 300 000 emplois en seulement six ans. Les résidents riches ont fui vers la banlieue, emportant avec eux les précieux dollars qu’ils reversaient aux impôts. La ville a commencé à emprunter de l’argent pour payer ses employés.

Les coupes budgétaires sont arrivées peu après. Les enseignants ont commencé à se faire licencier. Les camions de nettoyage demeuraient inutilisés alors même que les déchets s’amassaient dans les rues. « La ville fermait les casernes de pompiers parce qu’elle n’avait pas les moyens de les maintenir », explique Ryan Purcell, professeur d’histoire à l’université d’arts libéraux de Yonkers, le Sarah Lawrence College, ainsi que le créateur du podcast Soundscapes NYC. « Ils ont choisi quels quartiers abandonner. »

Le taux de criminalité a augmenté et a dépassé la barre des mille meurtres par an. Les incendies criminels sont devenus la norme. « Les propriétaires mettaient le feu à leurs immeubles pour percevoir l’argent de l’assurance », continue Ryan Purcell. « Il y avait plus à gagner qu’en faisant payer un loyer. »

Le sud du Bronx a perdu plus de 97 % de ses immeubles, qui partaient en fumée ou étaient tout simplement abandonnés. C’est devenu l’épicentre de ce que les autorités appelaient froidement « le rétrécissement urbain ». Il s’agissait d’une stratégie de la ville qui visait à retirer les établissements de service des quartiers pauvres pour forcer la dépopulation.

Dès 1975, la police offrait aux visiteurs des brochures « Welcome to Fear City » (Bienvenue à la cité de la peur) à chaque point d’entrée de Manhattan : la gare de Grand Central, Penn Station, Port Authority. Des avertissements pour décourager les visiteurs de s’approcher de New York avant que la situation ne s'améliore. Les wagons de métro étaient recouverts de graffitis et les pannes sont devenues la règle plutôt que l’exception.

Lorsque la ville a supplié Washington de lui venir en aide, le journal Daily News a mis à la une la fameuse réponse du président Gerald Ford : « Ford to City: Drop Dead », littéralement « Ford à la ville : Crevez ! ». « Si “I ❤️ NY” était arrivé à un moment où l’on ne pensait pas que New York méritait d’être sauvée, le logo n’aurait peut-être pas fonctionné », confie Steven Heller. « Mais tout le monde aimait New York et voulait que la ville soit un endroit plus sûr. » LE BLACKOUT DE 1977

Avec l’été 1977 sont arrivés de nouveaux drames. Le tueur en série connu sous le nom de « Fils de Sam » envoyait des lettres glaçantes aux journaux pour les provoquer. Une vague de canicule a poussé le réseau électrique dans ses retranchements. Le 13 juillet 1977, à 20h37 heure locale, un éclair a frappé une centrale électrique du comté de Westchester. New York a été plongée dans le noir.

Les 25 heures qui ont vu plus d’un millier d’incendies se déclarer, 1 600 magasins braqués et 3 700 suspects arrêtés. Au total, le coût des dégâts matériels s’élevait à 300 millions de dollars de l’époque, soit près de 1,6 milliard de dollars actuels. Le magazine TIME lui donnera un jour le doux sobriquet de « Nuit de la terreur » tandis que les observateurs extérieurs qualifiaient New York de « la nouvelle Rome en déclin ».

Ce blackout a cependant permis de réaliser que la ville n’avait pas seulement besoin de plus d’officiers de police ou d’éboueurs, elle avait besoin de redorer son blason. New York avait besoin d’une histoire pouvant inspirer le monde.

LES ORIGINES DE « I ❤️ NY »

Faisant face à une véritable crise identitaire, le département de commerce de New York s’est tourné vers l’agence publicitaire Wells Rich Greene et leur a demandé l’impossible. « Ils tentaient de réinventer l’image de la ville et de s'éloigner le plus possible de ce climat de peur », explique Ryan Purcell.