Hamnet Shakespeare : ce que les historiens savent de son triste destin

COMMENT SHAKESPEARE A-T-IL FAIT LE DEUIL DE SON FILS ?

Sans preuve concrète, Edel Sempel déclare qu’« on ne peut que spéculer » sur les conséquences qu’a eu la mort d’Hamnet sur la famille Shakespeare.

Selon Katherine Scheil, « on a des difficultés à concevoir qu’un auteur aussi habile à saisir le spectre des émotions humaines ait pu rester insensible à la perte de son seul fils ».

James Shapiro rejoint cet avis. Dans son ouvrage A Year in the Life of William Shakespeare: 1599, qui n’a pas été traduit en français, il écrit : « Shakespeare ne connaissait peut-être que très peu son fils, mais cela ne veut pas dire que sa mort ne l’a pas profondément affecté ».

Dans The Private Life of William Shakespeare, qui n’a pas été traduit en français, l’experte Lena Cowen Orlin pense que le testament du dramaturge portait possiblement « la marque d’un deuil silencieux ». Certaines de ses possessions, comme une épée, auraient pu aller à Hamnet s’il avait survécu à son père.

On s’attendait à ce que Shakespeare affiche son deuil, mais sans trop en faire. Selon l’historien Ralph Anthony Houlbrooke, les Anglais de l’époque élisabéthaine percevaient le deuil excessif comme une « expression débridée des émotions ». Cela révélait chez la personne un « manque de foi, de raison et de maîtrise de soi, ou même d’une indiscipline perverse ».

Mais ce que nous savons avec certitude, c’est que la vie de la famille Shakespeare a continué. Les sœurs d’Hamnet ont grandi et ont elles-mêmes fondé une famille. Sa mère est morte à l’âge de soixante-sept ans, et son père a écrit quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres.

LA MORT D’HAMNET A-T-ELLE INFLUENCÉ L’ŒUVRE DE SON PÈRE ?

Katherine Scheil aborde la question avec précaution : « Nous n’avons aucun moyen de savoir à quel moment la vie personnelle de Shakespeare se déversait dans ses œuvres littéraires, et à quel moment il usait de son imagination. »

Pourtant, il n’est pas difficile de voir une forte similitude entre le nom « Hamnet » et le prince éponyme de la pièce Hamlet. Pour Stephen Greenblatt, les deux noms étaient « virtuellement interchangeables » à l’époque. Selon la Folger Shakespeare Library, le dramaturge aurait écrit sa tragédie Hamlet entre 1599 et 1601. La pièce, écrite environ trois à cinq ans après la mort d’Hamnet, ne traite certes pas de la mort d’un fils, mais les thèmes de la mort et du deuil y apparaissent.

Stephen Greenblatt, lui, interprète la fameuse réplique de la pièce, « Être ou ne pas être », comme une fenêtre s’ouvrant sur le deuil de Shakespeare. Cela suggérerait que « ces pensées suicidaires, engendrées par la mort d’un être cher, se trouvent au cœur de la tragédie de Shakespeare » et « pourraient très bien avoir été à l’origine du propre mal-être de l’auteur ».

Les experts ont également interprété un passage du Roi Jean, que Shakespeare écrivait juste au moment de la mort de son fils. Ils y voyaient une preuve de son déchirement. Une mère qui a perdu son fils s’exclame : « La douleur occupe la place de mon fils absent ».

Edel Sempel va plus loin et avance que « le traumatisme de la perte d’un enfant est un élément central des quatre romances de Shakespeare », qui incluent La Tempête, Périclès, prince de Tyr, Le Conte d’hiver et Cymbeline.

« Dans ses romances, Shakespeare imagine encore et encore des familles qui ont vécu la perte, la souffrance et des années de séparation. À la fin, elles sont réunies, réconciliées et vivent une joie renouvelée, tout en regardant l’avenir avec espoir », déclare Edel Sempel.