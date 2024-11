La danse était un élément central de la vie des anciens Égyptiens

Lors des cérémonies funéraires, on invoquait Hathor, qui pouvait, croyait-on, influer sur la fertilité, pour faire advenir la réincarnation et la renaissance du défunt dans l’au-delà. Des danseuses secouaient des sistres pour évoquer le bruit que faisait Hathor lorsqu’elle traversait les roselières. On pensait que leurs cliquetis étaient des bruits plaisants pour les divinités.

L’association d’Hathor à la danse devait persister durant toute l’Histoire égyptienne. Le temple qui lui est dédié à Dendérah, un édifice construit lors de la période ptolémaïque (332-30 av. J.-C.), porte l’inscription suivante :

Nous battons le tambour pour honorer son esprit, nous dansons pour honorer sa Grâce. Nous levons son image aux cieux. Elle est la dame du sistre, la maîtresse des colliers qui cliquètent.

UN TWIST JOYEUX

À la Première Période intermédiaire, période de turbulences vit le pouvoir central s’affaiblir, succéda l’Ancien Empire. Après cela vint le Moyen Empire (1975-1640 av. J.-C. environ), caractérisé par un essor des arts sous l’égide d’un gouvernement central renouvelé.

À cette période, la nature structurée des danses rituelles, jusqu’alors confinées à la sainteté des temples et vues uniquement par un groupe restreint de prêtres, changea. On exporta les danses hors des temples de sorte que tout un chacun puisse les voir à l’occasion de processions organisées lors de rituels publics, comme lorsque l’on sortait une image divine de son temple et qu’on la faisait parader pour l’emmener voir d’autres déités dans leurs temples. Le public était autorisé à s’y joindre et la danse perdit de son caractère intime. La danse devint un acte joyeux et respirant la vie, un bond de géant par rapport à ses débuts solennels.

Dans Le Conte de Sinouhé, l’une des plus anciennes œuvres littéraires égyptiennes, qui fut composée au Moyen Empire, des passages témoignent du virage joyeux que prit la danse. La légende raconte l’histoire d’un Égyptien qui fuit son royaume et mène une vie d’étranger pendant quelque temps mais qui finit par désespérer de retourner en Égypte. Quand le roi accepte enfin que Sinouhé revienne et qu’il soit enterré en Égypte, le protagoniste se met spontanément à danser de joie : « J’ai fait le tour de mon camp en criant et en chantant. » Sa ville aussi est « d’humeur festive, et mes jeunes gens se sont réjouis par la danse ».