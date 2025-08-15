Qui étaient les Mongols ?
Sous le règne de Gengis Khan, l’armée mongole se transforma en une puissance à la pointe de la technologie et conquit suffisamment de territoires pour faire de la Mongolie le deuxième plus grand royaume de l’Histoire.
Fresque murale contemporaine de Mongolie intérieure figurant l’inauguration de Gengis Khan.
Réputés pour leur art de la guerre, les Mongols furent également loués pour les périodes de paix fécondes qu’ils instaurèrent. Humble peuple des steppes, les Mongols maîtrisaient en outre les technologies les plus avancées de leur époque. Cette combinaison de contrastes permit à l’Empire mongol de devenir le deuxième plus grand royaume de tous les temps.
À son apogée, l’Empire mongol couvrit la plus grande aire territoriale contiguë de l’Histoire. Fondé par Gengis Khan, l’Empire exista du 13e au 14e siècle et s’étendit au point de couvrir la plupart de l’Eurasie, notamment grâce à la maîtrise de technologies avancées et grâce à ses hordes immenses de nomades.
L’ASCENSION DE GENGIS KHAN
L’Empire mongol fut fondé en 1206 lorsque Temüjin, fils d’un chef tribal, prit le pouvoir et devint Gengis Khan (nom que l’on orthographie parfois Genghis Khan en Occident et qui signifie « souverain universel »).
Le jeune guerrier avait déjà vaincu le chef le plus puissant des Mongols et su attiser le mécontentement au sein de l’aristocratie qui entourait ce dernier. S’il s’imposa comme l’un des grands khans, il fut également l’un des plus grands chefs de l’Histoire.
À cette époque, les tribus nomades de Mongolie vivaient des ressources de la terre. La survie de leurs troupeaux de chèvres, de moutons, de chevaux et autres dépendait de la présence en abondance d’herbages et d’eau. Sécheresses et maladies pouvaient rapidement anéantir leurs moyens de subsistance.
Par son action, Gengis Khan contribua à atténuer cette précarité ambiante. Il unifia les tribus de Mongolie et soutint l’économie paysanne chinoise en stabilisant les impôts et en créant des coopératives rurales.
Il réforma les lois de son peuple et instaura une forme de gouvernement militaro-féodal. Il encouragea le commerce et la liberté religieuse et adopta les technologies avancées de son temps, comme l’étrier, l’arc composite, l’armure en cuir et la poudre à canon.
Les fidèles guerriers de Gengis Khan étaient récompensés pour leur allégeance et faisaient partie de l’armée la plus victorieuse de leur temps.
EXPANSION DE L’EMPIRE MONGOL
Leur succès reposait sur de nouvelles organisations et tactiques militaires complexes : pluies de flèches, accumulation d’arsenaux considérables, tirs de barrage éclair et répétés, sièges prolongés et guerre psychologique.
Les guerriers bénéficiaient en sus de nouvelles technologies, comme l’étrier (qui devint un symbole de statut) et d’innovations technologiques et tactiques inspirées des peuples qu’ils avaient conquis par le biais de diverses campagnes militaires.
La tradition populaire veut que les Mongols aient commencé à étendre leur Empire en raison des conditions inhospitalières qui régnaient dans leur terre natale des steppes de l’Asie centrale. Mais des recherches récentes suggèrent que l’Empire aurait bénéficié d’un atout inattendu : le climat.
En effet, des chercheurs estiment que les hordes mongoles accédèrent à leur position dominante à la faveur d’une quinzaine d’années de climat clément durant laquelle l’humidité était supérieure à la normale et qui leur octroya une herbe abondante pour leurs chevaux ainsi que de meilleures conditions pour la reproduction du bétail.
COMMENT LES MONGOLS ONT ÉTÉ VAINCUS
La mort de Gengis Khan, en 1227, fragilisa l’empire qu’il avait fondé. Sa mort signa la fin d’un vaste empire qui avait prospéré durant 162 années d’expansion agressive. À l’apogée de l’empire, les Mongols contrôlaient jusqu’à 31 millions de kilomètres carrés, couvrant la majorité du monde connu alors.
En dépit de sa réputation guerrière et brutale, l’Empire mongol fut, brièvement, un garant de la paix, de la stabilité, du commerce et de la libre circulation lors d’une période appelée « Pax Mongolica », qui débuta vers 1279 et dura jusqu’à la fin de l’empire.
Les querelles entre ses successeurs finirent par diviser l’empire en quatre grands khanats. Dès 1368, les quatre s’étaient effondrés et avaient laissé, dans leur sillage, la place à la dynastie Ming.
CE QUE LES MONGOLS ONT ACCOMPLI
L’Empire mongol s’était taillé une réputation de destructeur d’ennemis et « semait la terreur et la panique, car la nouvelle des villes qu’ils avaient rasées les précédait », ainsi que l’écrit l’historienne Diana Lary, professeure émérite à l’Université de Colombie-Britannique.
Ainsi qu’elle fait observer, les Mongols provoquèrent d’importantes migrations ; cela concernait non seulement les personnes effectivement déplacées, mais également les personnes cherchant à fuir de futures attaques.
Mais l’Empire mongol laissa d’autres legs : la Route de la soie et son histoire commerciale ; un développement culturel ; et le potentiel pour l’émergence d’une ère moderne caractérisée par l’unité de peuples disparates et par une paix relative.
Avec Gengis Khan, l’Empire mongol laissa également une empreinte : celle de son illustre chef militaire, l’un des plus grands qu’ait connu l’Histoire.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.