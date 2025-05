Rome avait besoin de soie, la Chine en avait : comment la Route de la soie a été créée

Après la conquête de l’Égypte par les Romains en 30 av. J.-C., Alexandrie devint le principal port d’entrée des marchandises en provenance de l’Orient. Elles étaient transportées par chameaux dans les terres, depuis les côtes de la mer Rouge, jusqu’au Nil, qu’elles remontaient pour atteindre Alexandrie. De là, les marchandises étaient distribuées dans tout le bassin méditerranéen. Très vite, on ne s’étonnait plus de voir des personnes venant du Moyen-Orient et d’Inde arpenter les rues d’Alexandrie. Syriens, Arabes, Perses et Indiens côtoyaient Grecs et Romains dans les publics des conférences et des spectacles. Un papyrus endommagé, retrouvé à Oxyrhynque, une cité au sud du Caire, contenait le texte d’une pièce comique dont l’action se déroulait en Inde. Cette pièce, le mime de Charition, met en scène un raja ivre et lubrique, un capitaine d’un navire qui n’attend que des vents de mousson favorables, un fou péteur et des Indiens qui parlent dans une langue inventée se voulant évoquer un « langage barbare ». Il semblerait que les stéréotypes autour de l’Orient étaient nombreux dans l’Égypte gréco-romaine.