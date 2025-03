Comment les Américaines se sont fait une place dans les livres d’Histoire

Les femmes n’apparaissaient pas dans les livres d’Histoire de la même manière que les hommes. Les historiens avaient largement négligé leurs lettres, leurs journaux intimes et les autres documents qu’elles avaient pu laisser, passant sous silence leurs contributions à la société et le rôle important qu’elles y jouaient. Parmi les quelques exceptions à cette règle, on peut remarquer la présence notable dans le corpus historique de Mary Beard, autrice d’une série de livres sur les femmes américaines et sur leur agentivité historique, et d’Eleanor Flexner, autrice de Century of Struggle, ouvrage d’avant-garde sur le mouvement américain pour les droit de vote des femmes publié en 1959. Toutefois, alors que le mouvement de libération de femmes se renforçait, les féministes s’insurgèrent de plus en plus devant l’absence flagrante de récits féminins dans leurs livres d’Histoire.

« Dans mes cours, les professeurs me parlaient d’un monde dans lequel, apparemment, une moitié de la race humaine faisait tout ce qu’il y avait d’important et l’autre moitié n’existait pas », confiait Gerda Lerner, historienne au Sarah Lawrence College de Yonkers, dans l’État de New York, au Chicago Tribune en 1993. « C’est inepte, ce n’est pas le monde que j’ai connu. »

Gerda Lerner commença à enseigner l’histoire des femmes à la fin des années 1960 et rejoignit par la suite au Sarah Lawrence College des collègues qui étaient en train de créer le premier programme de master du pays sur l’histoire des femmes. En recherchant des traces laissées par des femmes remarquables et ordinaires, ces historiennes émergentes mirent en avant des questions telles que celles de la race, de la sexualité et du patriarcat et se firent les porte-parole de l’importance des contributions des femmes à des domaines comme la politique et les sciences. Bien qu’à ses débuts ce petit groupe d’historiennes « [eût pu] tenir dans une cabine téléphonique », pour reprendre la formule de Gerda Lerner, un nombre grandissant d’activistes engagées pour la libération des femmes vint les soutenir.