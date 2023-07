George III, le dernier roi d’Amérique

La nouvelle de la Boston Tea Party, un acte de chahut et d’insubordination, scandalisa George III. Ferme dans sa foi en l’autorité du Parlement et en son rôle de père impérial, il appuya d’une main de fer la réaction des législateurs à l’encontre des colons. Début 1774, quand le Parlement fit voter quatre lois sapant la capacité du Massachussetts à se gouverner lui-même, il les approuva.

Par une matinée fraîche et humide d’avril 1775, les tensions entre les sujets américains et la Couronne dégénérèrent lorsque des miliciens coloniaux et des soldats britanniques s’affrontèrent à Lexington et à Concord, des villages situés non loin de Boston. La guerre d’Indépendance venait d’éclater.