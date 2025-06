Cette femme était-elle la Cersei Lannister du Londres médiéval ?

L’attaque eut lieu peu avant le coucher du soleil, le 4 mai 1337, dans une rue que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Cheapside mais qui, à l’époque des faits, se nommait Westcheap, à côté de l’ancienne cathédrale de Saint-Paul, au centre de Londres. La rue était un centre pour les guildes puissantes d’artisans comme les orfèvres et les selliers, on y retrouvait de nombreuses tavernes et c’était un lieu de débauche. La violence était monnaie courante, surtout au cours de querelles entre artisans et marchands, ou entre bandes rivales d’apprentis des guildes.