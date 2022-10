Grâce aux tailleurs de pierre, nos monuments les plus anciens tiennent debout

La pierre calcaire utilisée à Salisbury provient de la carrière de Chicksgrove, située à 22 kilomètres de là, près de l’endroit où la pierre d’origine utilisée pour construire la cathédrale au 13e siècle fut extraite. « Nous pensons souvent qu’un bâtiment de 800 ans est ancien, mais cette pierre est bien plus ancienne », explique Price, l’un des neuf tailleurs responsables de l’entretien des bâtiments de la cathédrale de Salisbury. « Il s’agit de calcaire du Jurassique supérieur, vieux de 150 millions d’années. Parfois, nous trouvons des fossiles dans la pierre. »

Le travail d’un tailleur de pierre est loin d’être une mince affaire. Outre l’achat et l’évaluation de la pierre, Price s’occupe également de l’entretien du balisage aérien situé au sommet de la flèche de la cathédrale, qui fait 123 mètres de haut. Pour changer les ampoules et entretenir la flèche, il sort par une petite porte située à 10 mètres du sommet, grimpe sur une échelle extérieure, enjambe la pierre de faîte, et s’attache à la croix au sommet pour effectuer les réparations.

Des faucons pèlerins nichent dans la flèche, et Price est chargé de nettoyer régulièrement leurs déchets afin que ces derniers n’endommagent pas la cathédrale. Parfois, il trouve des bagues de pigeons du club de course local parmi les débris, preuve que les faucons ont bien mangé.

L’apprenti O’Connell tient un blog sur son travail à Salisbury. Il a passé ses six premiers mois à apprendre la technique de base pour équarrir et réaliser un cube parfait à partir d’un bloc de pierre. Cette compétence fondamentale est comme « le permis de conduire d’un tailleur de pierre », plaisante-t-il.

« J’aime les bâtiments médiévaux et j’aime travailler de mes mains », ajoute l’apprenti, qui a étudié l’histoire médiévale et a postulé pour la formation de tailleur de pierre pendant la pandémie. « J’aime le calme, la concentration, et c’est un travail pratique. »

Après avoir maîtrisé la technique pour fabriquer un cube parfait de 18 centimètres, il transformera ce dernier en sphère, une autre compétence importante. À terme, O’Connell envisage de sculpter un bassin pour oiseaux. « On apprend vraiment de ses erreurs. J’ai dû faire chaque côté trois fois. Certains ici réalisent des choses en quelques jours. Mais avant la vitesse vient la précision. »

Le tailleur de pierre en chef Lee Green guide les visiteur.ses sur un échafaudage pour leur permettre de voir de près une restauration complexe de la partie orientale de la cathédrale, qui a débuté en 1987 et qui touche aujourd’hui à sa fin. La partie orientale d’une église est considérée comme la plus sacrée, car elle contient traditionnellement l’autel pour que la congrégation puisse faire face à la direction du soleil levant, symbole du Christ et de sa seconde venue. Cependant, l’attention est souvent portée sur le côté ouest de l’édifice, où les visiteur.ses entrent et sont accueillis par des motifs élaborés.

Price a taillé la première pierre de remplacement de la flèche en 1987 et supervise désormais les dernières étapes des travaux de restauration. « La taille de la première pierre de la flèche a été une affaire très importante. Le prince [aujourd’hui roi] Charles est venu et a réparé lui-même cette pierre en 1987 avec une truelle en argent », raconte-t-il. « Mais c’était agréable de le voir venir et visiter, et je l’ai rencontré deux fois maintenant. C’était très tôt dans ma carrière, ce que je n’ai vraiment apprécié que plus tard. »

Chaque tailleur laisse sa marque, une signature gravée dans la pierre, généralement un dessin en lien avec ses initiales. Green montre une petite sculpture de dragon qui a été restaurée sur un chaperon, une pierre installée sur le briquetage en tant que touche finale, ainsi que pour dévier l’eau du bâtiment. Il travaille actuellement sur une pièce similaire avec un motif de furet.

« C’est un petit détail décalé que personne ne peut voir depuis le sol. Mais le tailleur de pierre sait qu’il est là, il s’agit de laisser sa marque sur la cathédrale. Le design doit être gothique, mais on peut y ajouter sa patte. »

Toute la cathédrale est en réalité le témoignage artistique d’un métier hautement qualifié, mais qui reste souvent méconnu. « Lorsque nous retirons l’échafaudage, les gens nous demandent ce que nous avons fait, car ils ne voient pas de différence », poursuit Green. « Mais c’est justement ce que nous aimons faire. Nous aimons que notre nouveau travail se fonde dans l’ancien. »