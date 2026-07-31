Les gladiateurs adulés : quand Hollywood vise juste

On critique souvent Hollywood pour ses erreurs historiques, jamais plus d’ailleurs que pour ses films sur Rome.

On pourrait reprocher à cette industrie son oubli des couleurs, qu’il s’agisse des toges portées par des acteurs britanniques à l’accent distingué ou des statues et autres œuvres d’art en marbre privées de leur polychromie. Dans ce qui est sans doute le film hollywoodien le plus célèbre sur la Rome antique, Gladiator, les inexactitudes sont légion, qu’il s’agisse de choix déroutants concernant l’armement des gladiateurs ou bien des tigres lâchés dans l’arène pour vouer les combattants à un péril certain. La suspension de l’incrédulité est encore davantage mise à mal dans la suite de ce film avec l’invention d’une bataille navale dans le Colisée (qu’il était impossible d’inonder à l’époque à laquelle les événements du film prennent place) et avec l’irruption de grands requins blancs qui dévorent ceux qui tombent dans l’eau. On atteint des sommets d’impossibilité physique lorsqu’un gladiateur chevauche un rhinocéros équipé d’une selle et d’étriers dans l’arène.

Il y a toutefois bel et bien une chose sur laquelle Hollywood ne se trompe pas.

Les gladiateurs de la Rome antique étaient des sex-symbols, mais pas la manière dont on pourrait s’y attendre, ni de celle dont Hollywood les représente.

Comme en témoignent les graffitis apposés sur les casernes de Pompéi, les gladiateurs se voyaient déjà eux-mêmes comme des symboles sexuels. Cresces, un rétiaire (retiarus), c’est-à-dire un combattant au filet, s’y vante de « faire le bonheur des filles la nuit, au matin et à toute heure ». Son ami et collègue gladiateur Celadus le Thrace (Thraex), qui combattait avec un petit bouclier et une épée courbe, se décrit comme « l’idole et la fierté » des filles. Ensemble, ils se proclamaient les « seigneurs des filles ».

Mais il n’y avait pas que les gladiateurs qui se croyaient séduisants. Martial, le poète latin, loua un célèbre combattant répondant au nom d’Hermès, le qualifiant de « coqueluche et passion » des ludiarum. On désignait par ludia, terme argotique très répandu, une femme attirée sexuellement par les gladiateurs. Le théologien chrétien Tertullien déplorait que les hommes leur livrent leur âme, tandis que les femmes leur livraient leur corps.

Pourtant, les gladiateurs étaient d’étranges sex-symbols.

L’idéal classique érotique masculin s’incarnait parfaitement dans les sculptures grecques, comme le célèbre Doryphore (Le Porte-Lance) de Polyclète : un jeune homme d’une vingtaine d’années au corps mince, musclé et sans la moindre imperfection.

La plupart des gladiateurs ne correspondaient pas à cet idéal. Ils développaient une forte carrure à l’aide d’un régime végétarien unique construit autour d’une grande quantité de sagina (qui signifie littéralement « engraissement »), un ragoût à base d’orge et de fèves. Comme le formule Cyprien, évêque chrétien de l’Antiquité et opposant des jeux : « Les jeux de gladiateurs sont organisés de sorte que le sang réjouisse l’avidité de regards cruels. Le corps est nourri d’aliments plus substantiels et la masse vigoureuse de leurs membres s’enrichit de chair et de muscles afin que le malheureux, engraissé pour son supplice, meure d’une mort plus pénible. »

Dit autrement, les gladiateurs avaient besoin d’une forte carrure pour encaisser de brefs chocs physiques intenses et violents et leur alimentation riche en glucides produisait une épaisse couche graisseuse sous-cutanée qui protégeait leurs organes vitaux. Cela leur permettait de subir des blessures superficielles saignant abondamment sans que celles-ci n’atteignent une artère ou un organe essentiel et donc ne les tuent ni ne les empêchent de continuer le combat. Les gladiateurs trapus, avec un physique semblable à celui d’un haltérophile ou d’un pilier de rugby actuel, étaient la garantie d’un spectacle plus impressionnant.