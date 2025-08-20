Empire romain : quelle est la véritable raison de son déclin ?

À cette crise s’ajouta un autre phénomène naturel aux conséquences dévastatrices : les épidémies. Dans une certaine mesure, ce fut le grand succès de la civilisation romaine qui permit aux maladies de proliférer comme elles le firent au 3e siècle. Durant l’optimum climatique romain, le monde de Rome vivait une croissance économique et démographique remarquable, et développa un réseau de cités densément peuplées. Le revers de cette médaille : cette connexion réunissait les conditions idéales pour que les maladies se transmettent rapidement. Kyle Harper avance que « les habitats humains denses, la stoïque transformation des paysages, les réseaux puissants de connectivité au sein de l’Empire, et surtout en dehors, tous ont contribué à une écologie microbienne unique. » Certaines maladies, comme la tuberculose, la lèpre et le paludisme se propagèrent à une échelle restreinte à cette époque, tandis que d’autres devinrent des épidémies majeures. Elles avaient auparavant été contenues dans des régions particulières et étaient saisonnières mais à partir de la seconde moitié du 2e siècle, les épidémies qui émergeaient affectaient des pans entiers de l’Empire romain, avec une intensité jamais vue.