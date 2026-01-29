Qui est l’inventeur de la télévision ?
On attribue souvent l’invention de la télévision à John Logie Baird, un inventeur écossais. Mais en vérité, plusieurs cerveaux ont contribué à cette technologie.
John Logie Baird et sa station de transmission, le 19 mars 1925. Baird est parfois considéré comme le seul inventeur de la télévision, une technologie qui a pourtant une histoire plus collaborative, jalonnée d’inventions et d’expériences.
Le 29 janvier 1926, des scientifiques se sont rassemblés dans un étroit laboratoire de Londres. Ils étaient là pour admirer une toute nouvelle invention. Un appareil à la lumière aveuglante, fait de lumières à néon, de fils et de rouages, trônait à une extrémité de la pièce, tandis que de l’autre se trouvait un épais écran de verre. Soudain, l’écran de verre a pris vie, et une image vacillante et vague d’une poupée de ventriloque s’est matérialisée sous les yeux ébahis des scientifiques.
Alors que l’image floue de « Stooky Bill » tressautait sur le petit écran, l’inventeur écossais John Logie Baird exultait de triomphe devant son « téléviseur ». Si la qualité de l’image était bien moins impressionnante que nos standards modernes, c’était là la preuve qu'il était possible de transmettre des images animées.
Baird venait de présenter une technologie qui allait changer le monde : la télévision. Mais la naissance de cet appareil ne s’est pas faite du jour au lendemain, l’histoire est plus complexe. À cette époque, à travers l’Europe et les États-Unis, d’autres investisseurs et entreprises étaient engagés dans une course pour développer des technologies similaires. Tous ont posé les fondations de ce qui devait devenir un des supports les plus influents des temps modernes. On ne peut attribuer l’invention de la télévision à une seule personne. Si cet appareil est aujourd’hui l'objet culturel que l'on sait, c’est grâce à plusieurs avancées technologiques.
LES TECHNOLOGIES PRÉCURSEURES DE LA TÉLÉVISION
Le concept de télévision, ainsi que le terme lui-même, existait bien avant que la technologie que nous connaissons aujourd’hui ne soit réalisable. Dès le 19e siècle, le développement du télégraphe, du téléphone et de la caméra argentique a poussé les ingénieurs à chercher un moyen de transmettre non plus du son, mais des images.
La science avait montré, vers la fin du 19e siècle, que le sélénium pouvait convertir des ondes lumineuses en impulsions électriques. Cette découverte ouvrait la voie à la transmission d’images animées. Mais les premières « cellules » au sélénium n’étaient pas assez puissantes : elles ne pouvaient pas générer un courant suffisant pour assurer une transmission efficace. Et, même si elles avaient été en mesure de le faire, le système électrique de l’époque n’aurait jamais pu produire une énergie capable de transmettre les données nécessaires à la formation d’une image animée.
L’inventeur allemand Paul Nipkow a alors eu une idée. Il a imaginé une télévision mécanique théorique utilisant des disques perforés, des lentilles et des « cellules » de sélénium pour filmer un objet, le projeter, et le transformer en courant électrique. Le disque « scannait » l’image alors qu’elle pivotait rapidement, la transformant en de minuscules points de lumière qui seraient ensuite assemblés pour former une image complète à la réception. Néanmoins, malgré le dépôt d’un brevet en 1885, de nombreux obstacles techniques ont entravé les progrès de Paul Nipkow.
Portrait de John Logie Baird. L’inventeur et ingénieur électrique écossais a fait la démonstration du premier système de télévision mécanique en janvier 1926.
En 1900, l’ingénieur électrique russe, Constantin Perskyi, a même inventé un terme pour désigner cette technologie que l’on ne pouvait encore produire : la « télévision », un composé du mot grec tele, de loin, et du latin visio, vision. Il a présenté son nouveau mot à une audience constituée de ses collègues ingénieurs à Paris la même année, mais il demeurait le problème de la transmission.
Plusieurs décennies ont été nécessaires pour que les inventeurs russes, allemands, américains et d’autres pays mettent au point les technologies nécessaires à l’invention de la télévision.
1926 : LA PREMIÈRE DÉMONSTRATION DE LA TÉLÉVISION
Toutes les conditions ont été réunies dans les années 1920. L’ingénieur écossais, John Logie Baird, menait des expériences en reprenant certaines des idées de Nipkow. Comme l’écrivent les historiens Jan Van den Ende, Wim Ravesteijn et Dirk de Wit, l’invention de Baird « a retourné Nipkow sens dessus dessous ». L’Écossais a échangé la position de la source de lumière et des photocellules pour illuminer l’objet partie par partie.
Bien que la technologie fût encore rudimentaire, elle fonctionnait. Le 26 janvier 1926, Baird a présenté sa machine, qu’il appelait le téléviseur, à cinquante scientifiques et à un journaliste dans un grenier de Londres.
« Ils n’en croyaient pas leurs yeux », se remémorait Andy Andrews, l’assistant de Baird, au cours d’une interview donnée à la BBC des dizaines d’années plus tard. « Les images étaient un peu floues, mais c’était incroyable », ajoute-t-il. « Ils étaient tous abasourdis par ce qu’ils voyaient. »
La technologie était impressionnante pour l’époque. « L’image projetée était ténue et floue, mais cela corroborait l’affirmation qu’il était possible […] de transmettre et de reproduire instantanément les détails d’un mouvement, ou les jeux des émotions sur un visage », a écrit un journaliste du Times, quelques jours après la démonstration. En l’espace de quelques mois, Baird émettait de façon régulière depuis son laboratoire de Londres sur des ondes radio dont la programmation avait pris fin pour la nuit.
L’invention de Baird a coïncidé avec celle d’autres appareils de télévision, comme la « radiovision » de l’inventeur américain Charles Francis Jenkins, présentée pour la première fois en 1925. Et de grandes entreprises, telles que AT&T et Westinghouse, ont commencé à développer leurs propres télévisions mécaniques. En conséquence, on ne considère Logie que comme l’un des nombreux inventeurs de la télévision. Pour les historiens, cette invention a été le fruit de plusieurs autres inventions qui se faisaient concurrence et suivaient des approches différentes.
Les télévisions mécaniques ont disparu dans les années 1930 grâce à une nouvelle technologie qui rendait possible la fabrication de télévisions électroniques. Nommés « Iconoscope » et « Emitron », ces appareils capturaient et transmettaient des images animées en utilisant des rayons électroniques au lieu de sélénium. Les opérateurs de télévision ont alors commencé à demander, et à recevoir, des licences dans plusieurs pays.
Un couple regarde une télévision installée dans un salon. Cette photographie a été publiée dans le cadre d’une campagne publicitaire pour un téléviseur le 27 novembre 1936.
LA TÉLÉVISION : HISTOIRE D’UNE FORCE CULTURELLE MONDIALE
Les expériences très médiatisées, comme celle de Baird, ont suscité l’intérêt du public pour cette nouvelle technologie. Cependant, la production de postes de télévision était coûteuse et seuls quelques émetteurs ont été installés entre 1926 et les années 1940. La Seconde Guerre mondiale a perturbé la chaîne de production des téléviseurs, qui demeuraient assez rares. Selon la Radio Electronics Television Manufacturers’ Association, environ 44 000 postes de télévision se trouvaient aux États-Unis en 1946.
Mais après la guerre, l’explosion de la capacité industrielle, ainsi que l’intérêt grandissant pour les technologies, a aidé la télévision à se démocratiser. Bientôt, les stations n’étaient plus si rares. Et en 1952, selon les chiffres de la RETMA, on comptait près de 24,3 millions de postes de télévision et 225 stations seulement aux États-Unis.
Avec plus de postes de télévision et plus de stations, plus de personnes regardaient la télévision. Les présentateurs ont donc commencé à présenter des émissions qui respectaient des formats similaires à ceux que les auditeurs de radio avaient l’habitude d’entendre. Bulletins d’information, feuilletons, spectacles de variétés et téléfilms ont changé la façon qu’avait le public de s’informer et de se divertir. Les acteurs et les producteurs récalcitrants se sont vite rendu compte que l’on ne pouvait ignorer ce nouveau support et ont commencé à s’orienter vers les nouveaux métiers qu’il offrait. Les présentateurs ont créé de nouveaux formats, comme les comédies de situation, les sitcoms, pour surfer sur cette vague d’intérêt. Et les entreprises de publicité se battaient pour que leurs produits apparaissent à la télévision.
Aujourd’hui moins chères et présentes dans presque tous les foyers, les télévisions permettent au public de recevoir produits, information et messages culturels. Alors que les audiences, les visionnaires et les artistes se ruaient pour tirer parti de ce nouveau format, la télévision connaissait son âge d’or dans les années 1950.
Et depuis lors, son chemin a été long et complexe. En 2024, l’entreprise industrielle TVB estimait que 96,8 % des ménages américains possédaient une télévision. Cette donnée impressionnante est cependant inférieure au record historique de 2011, où ce taux s’élevait à 98,9 %. De nos jours, la télévision évolue encore grâce aux smartphones et aux nouvelles habitudes des consommateurs. Et, bien que les images projetées sur les écrans modernes soient très loin de ce que le « téléviseur » de deux pouces de Baird diffusait, ils doivent beaucoup à l’inventeur et à ses collègues. En fin de compte, la télévision est la preuve que des inventions fabuleuses peuvent venir même des lieux les plus humbles.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.