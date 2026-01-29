Qui est l’inventeur de la télévision ?

Le 29 janvier 1926, des scientifiques se sont rassemblés dans un étroit laboratoire de Londres. Ils étaient là pour admirer une toute nouvelle invention. Un appareil à la lumière aveuglante, fait de lumières à néon, de fils et de rouages, trônait à une extrémité de la pièce, tandis que de l’autre se trouvait un épais écran de verre. Soudain, l’écran de verre a pris vie, et une image vacillante et vague d’une poupée de ventriloque s’est matérialisée sous les yeux ébahis des scientifiques.

Alors que l’image floue de « Stooky Bill » tressautait sur le petit écran, l’inventeur écossais John Logie Baird exultait de triomphe devant son « téléviseur ». Si la qualité de l’image était bien moins impressionnante que nos standards modernes, c’était là la preuve qu'il était possible de transmettre des images animées.

Baird venait de présenter une technologie qui allait changer le monde : la télévision. Mais la naissance de cet appareil ne s’est pas faite du jour au lendemain, l’histoire est plus complexe. À cette époque, à travers l’Europe et les États-Unis, d’autres investisseurs et entreprises étaient engagés dans une course pour développer des technologies similaires. Tous ont posé les fondations de ce qui devait devenir un des supports les plus influents des temps modernes. On ne peut attribuer l’invention de la télévision à une seule personne. Si cet appareil est aujourd’hui l'objet culturel que l'on sait, c’est grâce à plusieurs avancées technologiques.

LES TECHNOLOGIES PRÉCURSEURES DE LA TÉLÉVISION

Le concept de télévision, ainsi que le terme lui-même, existait bien avant que la technologie que nous connaissons aujourd’hui ne soit réalisable. Dès le 19e siècle, le développement du télégraphe, du téléphone et de la caméra argentique a poussé les ingénieurs à chercher un moyen de transmettre non plus du son, mais des images.

La science avait montré, vers la fin du 19e siècle, que le sélénium pouvait convertir des ondes lumineuses en impulsions électriques. Cette découverte ouvrait la voie à la transmission d’images animées. Mais les premières « cellules » au sélénium n’étaient pas assez puissantes : elles ne pouvaient pas générer un courant suffisant pour assurer une transmission efficace. Et, même si elles avaient été en mesure de le faire, le système électrique de l’époque n’aurait jamais pu produire une énergie capable de transmettre les données nécessaires à la formation d’une image animée.