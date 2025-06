Ce que l’archéologie révèle de la crucifixion de Jésus

Les évangiles disent que, après la mort de Jésus, peu avant le coucher du soleil le Vendredi saint, il fut descendu de la croix et enseveli. Mais tous ne sont pas de cet avis. Les experts du Nouveau Testament John Dominic Crossan et Bart Ehrman ont contesté ce détail et affirmé que Jésus n’avait jamais été enterré. Leur argument prend source dans les pratiques romaines et dans le fait que les Romains refusaient souvent aux criminels une inhumation en bonne et due forme. Au lieu de cela, ils laissaient souvent les corps exposés sur la croix ; c'était un avertissement à l’attention des voyageurs. Lorsque les cadavres étaient retirés des croix, continuent Crossan et Ehrman, ils étaient jetés, sans cérémonie aucune, dans des fossés ou des fosses communes. Leur théorie chamboule les croyances chrétiennes : si Jésus n’a jamais été inhumé, alors les histoires qui découlent de sa mort, son tombeau vide et sa résurrection, relèvent de la fiction.

Bien que les arguments de Crossan et Ehrman soient convaincants, et que certains criminels étaient effectivement laissés sur les croix alors que leurs corps se putréfiaient, la situation aurait pu être différente dans la Jérusalem du 1er siècle. Flavius Josèphe écrit que les Juifs étaient si précautionneux des rites funéraires que « même les malfaisants ayant été condamnés à la crucifixion sont descendus et enterrés avant la couche du soleil ». Dans le cas de Jésus, exécuté au début de Pessa’h, Ponce Pilate aurait très bien pu vouloir s’attirer les bonnes grâces du peuple en retirant les corps avant le coucher du soleil.

À LA RECHERCHE DE LA TOMBE PERDUE

Si l’on part du principe que Jésus a bel et bien été enterré, où l'a-t-il été ? Les évangiles racontent qu’un fidèle de Jésus, Joseph d’Arimathie, aurait réclamé le corps à Ponce Pilate pour l’y enterrer dans son tombeau familial qui venait d'être terminé. Bien que l’on ne puisse affirmer la véracité des faits, Jodi Magness, archéologue et historienne renommée, conclut que cette version de l’histoire « s’accorde bien avec les preuves archéologiques et la loi juive ». La tradition maintient que la tombe de Jésus se trouve près de Golgotha. La plupart des spécialistes s’accordent à dire que l’église du Saint-Sépulcre avance des arguments convaincants pour être le lieu de son exécution et de son inhumation.

Cela nous amène à la question la plus importante : quelles sont les preuves de sa résurrection ? Selon la Bible, Jésus a ressuscité trois jours après sa mort et son inhumation. Les évangiles disent tous que sa tombe était vide, et comptent des histoires d’apparitions surnaturelles d’anges (Marc 16:5) et de Jésus ressuscité lui-même (Jean 20:14). En tant que légende, l’histoire est moins incroyable au 1er siècle qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les histoires de dieux mourants et revenant d’entre les morts, comme Osiris, Dionysos et Mithra, étaient monnaie courante dans l’Antiquité, et la plupart des habitants du monde ancien pensaient que les morts restaient en contact avec les vivants après leur trépas. Comme Meghan Henning, professeure spécialisée du Nouveau Testament et des origines de la chrétienté de l’université de Dayton, l’a confié à National Geographic : « Aujourd’hui, on s’inquièterait pour une personne annonçant qu’elle a parlé à sa grand-mère décédée, quand dans l'Antiquité, on aurait simplement répondu “Oh, vraiment ? Et qu’a-t-elle dit ?” »