Pessa'h, la fête juive qui célèbre la résilience face à l'adversité

Alors que les jours s’éclaircissent et que le printemps bat son plein, les Juifs du monde entier célèbrent Pessa’h, une fête qui s’étend sur une semaine et qui est l’une des célébrations les plus importantes et les plus pratiquées du judaïsme dans le monde. Également appelée la Pâque, Pessa’h combine des millénaires de traditions religieuses – et ne se résume pas seulement à sa matsa et à son gefilte fish.

LES ORIGINES DE PESSA’H

L’histoire de Pessa’h est relatée dans le livre de l’Exode de la Bible hébraïque, qui retrace l’asservissement des Israélites et leur fuite de l’Égypte antique.

Craignant que la population des Israélites ne devienne plus nombreuse que son propre peuple, le pharaon égyptien les réduisit en esclavage et ordonna l’assassinat de tous les garçons nouveau-nés juifs. L’un d’entre eux était Moïse, qui avait été annoncé comme étant le sauveur des Israélites avant même sa naissance. Il fut sauvé et élevé par la fille du pharaon.