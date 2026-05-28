Avec leur avion, les frères Wright ont changé le monde

Bien qu'il ne dura que 12 secondes sur une distance de 36 mètres, le premier vol des frères Wright, le 17 décembre 1903, fut l'un des moments les plus marquants de l'histoire des inventions, immortalisé par l'iconique photographie d'Orville s'élevant dans les airs alors que Wilbur court à ses côtés, son emblématique casquette vissée sur la tête. Ce fut le premier des quatre vols réussis ce jour-là ; avec Wilbur aux commandes, le dernier vol couvrit 262 mètres et dura 59 secondes.

Il fallut des années avant que quiconque en dehors de la famille Wright ou de leur petit cercle d'amis et d'associés ne mesure l'énormité de l'exploit achevé ce jour-là. Quelques jours plus tard, un article paru dans le journal The Virginian-Pilot de Norfolk affirmait que leur machine avait parcouru près de cinq kilomètres, une grossière exagération que peu de quidams prirent au sérieux. Les Wright s'en retournèrent à Dayton afin de poursuivre leurs travaux qu'ils menèrent, sinon dans le secret le plus total, au moins à l'écart de tout intérêt réel de la part de la presse ou d'éventuels curieux.

AMÉLIORATIONS SUR LE BANC D'ESSAI

Nos deux inventeurs s'arrangeaient bien de cette situation. Toujours méfiants des rivaux avides de s'approprier leurs idées, les Wright préféraient multiplier leurs essais dans un relatif anonymat. Désormais, ils menaient leurs expériences à Huffman Prairie, un champ de 34 hectares sur lequel pâturaient des bovins, gracieusement prêté par son propriétaire à Wilbur et Orville à la seule condition qu'ils éloignent les chevaux et les vaches avant chaque vol. Du printemps à l'été 1904, les frères commencèrent à tester un appareil amélioré, le Flyer II, et construisirent un système de catapulte pour les aider à décoller. Bientôt, leurs vols avoisinaient les 800 mètres avec de premiers virages modestes. Puis vint le Flyer III, avec une cellule plus robuste, une double dérive plus grande et un meilleur moteur. Les vols à bord du Flyer III débutèrent au mois de juin de l'année suivante.

Après des débuts tumultueux, notamment un accident qui causa de fâcheuses contusions à Orville, les frères apportèrent à nouveau des modifications essentielles, en agrandissant la gouverne de profondeur et en la décalant vers l'avant pour améliorer le contrôle du tangage. À leur retour dans les airs en août 1905, il était évident qu'ils avaient franchi un nouveau cap. Dans sa nouvelle version, le Flyer III était capable de voler en cercles, d'exécuter des figures en huit et de voler plus longtemps en couvrant jusqu'à 40 kilomètres. Les compétences de pilotage des deux frères progressaient tout aussi rapidement. Un jour de septembre, Orville heurta la cime d'un robinier dont il cassa plusieurs branches, mais il parvint à reprendre les commandes et à poursuivre son vol.

« Ils l'avaient fait », écrivait Tom D. Crouch, en 1989, dans son récit magistral de la vie et des inventions des frères Wright, The Bishop’s Boys. « L'avion Wright de 1905 était l'une des machines les plus extraordinaires de l'histoire de la technologie. Capable de s'élever dans les airs et de voler de manière prolongée sous le contrôle total de son opérateur, puis d'atterrir en toute sécurité ; ce fut le premier avion véritable au monde. »

UNE MANIABILITÉ SANS PAREILLE

La presse finit tout de même par sortir de sa léthargie. Le premier récit détaillé des premiers vols des Wright parut, notoirement, dans une revue d'apiculture en janvier 1905. D'autres articles suivirent, dans la presse de Dayton et d'ailleurs, notamment après les 29 cercles exécutés dans le ciel de la Huffman Prairie par Wilbur en octobre de la même année, parcourant 38,9 kilomètres et uniquement contraint d'atterrir par le manque de carburant. Par la suite, les deux frères n'allaient plus quitter le plancher des vaches pendant plus de deux ans, car ils n'avaient désormais qu'une seule ambition en tête : vendre leur avion.

La réalité fut plus épineuse, non seulement à cause du scepticisme latent – « Fliers or Liars? » (Aviateurs ou menteurs ?) pouvait-on lire à la une du New York Herald le 10 février 1906 – mais aussi à cause des erreurs commises par les frères eux-mêmes. Leur obsession pour le secret, notamment pour le système de gauchissement des ailes, leur attirait la méfiance des potentiels acheteurs. Les Wright entamaient leurs négociations en obligeant les acheteurs à signer un contrat de vente avant même d'avoir assisté à une démonstration de vol, ou d'avoir examiné des photographies et autres dessins techniques.

Leur prudence n'était pas totalement mal placée. De part et d'autre de l'Atlantique, on assistait à l'émergence d'une nouvelle cuvée de potentiels concurrents, inspirés en partie par les travaux des frères Wright. En 1907, Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, fonda l'Aerial Experiment Association, un groupe de recherche canado-américain dont les membres incluaient le constructeur de cyclomoteurs et fervent enthousiaste d'aviation Glenn Curtiss. En Europe, l'inventeur d'origine brésilienne Alberto Santos-Dumont fit voler son biplan en configuration canard sur 60 mètres devant une foule réunie à Paris le 23 octobre 1906, remportant même un prix pour le premier vol européen « officiellement attesté » d'un engin motorisé « plus lourd que l'air ». De nos jours, bon nombre de Brésiliens considèrent que Santos-Dumont fut le premier homme à voler car son avion décollait sans assistance, alors que celui des frères Wright avait besoin d'une rampe monorail. Santos-Dumont était talonné par l'ingénieur et homme d'affaires français Louis Blériot qui, le 25 juillet 1909, traversa la Manche à bord d'un monoplan de sa propre conception, une prouesse qui fit la une des journaux à travers le monde.