En Angleterre, ces gentilhommières ont une histoire digne de la Chronique des Bridgerton

Aujourd’hui encore, et depuis la naissance de l’Empire britannique, les gentilhommières anglaises sont des symboles élégants évocateurs de l’aristocratie et de l’opulence. Elles nous fascinent par leur beauté, œuvre de légendes tels l’architecture Inigo Jones et le paysagiste Capability Brown, mais aussi par leurs histoires sociale et politique, et en particulier celles des familles qui y vivaient. Leurs salles de bal et leurs chambres ont été le théâtre d’intrigues et de rendez-vous aussi captivants que le scénario romantique de La Chronique des Bridgerton ou les rebondissements de Saltburn. Découvrez l’histoire de six domaines désormais ouverts au public.

WILTON HOUSE, WILTSHIRE

Considérée comme l’un des plus beaux exemples d’architecture palladienne de Grande-Bretagne, Wilton House a servi de toile de fond à des mélodrames et des meurtres. Ces derniers impliquaient le septième comte de Pembroke, Philip Herbert (1652-1683), propriétaire de cinquante-deux mastiffs, trente lévriers et d’un lion au tempérament impulsif. Le comte a notamment été accusé de plusieurs crimes violents durant son temps à Wilton. Il aurait ainsi empalé un contremaître sur son épée et battu à mort un autre homme.

« Il ne fallait pas énerver le septième comte de Pembroke », observe Ben Cowell, directeur général de Historic Houses, une organisation à but non lucratif représentant 1 600 manoirs de ce genre au Royaume-Uni. Mais Philip Herbert s’en est tiré sans problème, évitant toute peine grâce à son rang et les privilèges qui allaient avec son statut de pair du royaume.

Wilton House séduit désormais Hollywood. Son sublime intérieur et son impressionnante façade sud, imaginés par Inigo Jones et John Web en 1647, sont apparus dans des épisodes de The Crown, et plus particulièrement dans La Chronique des Bridgerton. La Double Cube Room, ainsi nommée en raison de ses proportions symétriques « tout à fait sensationnelles » explique Ben Cowell, sert de salle du trône à la reine Charlotte dans la série à succès de Netflix.

Visite : située près de Salisbury, Wilton House est ouverte au public de mars à décembre. La plupart des visiteurs viennent y admirer les œuvres d’art exposées, dont des portraits de Van Dyke, et se balader dans ses jardins et le parc de près de neuf hectares. Ben Cowell vous recommande de vous arrêter dans l’entrée du manoir devant la statue de William Shakespeare, dont la troupe de théâtre a joué à la gentilhommière en 1603.

CHATSWORTH, DERBYSHIRE