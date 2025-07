Archéologie : Néfertari, la reine adorée jusque dans la mort

La reine Néfertari, « le plus belle de toutes, aimée de Mout », a vécu au cours de la 19e dynastie, au 13e siècle av. J.-C., et était la Grande épouse royale du pharaon Ramsès II. Elle était fort probablement sa favorite, et la plus puissante de ses concubines. Les titres honorifiques de Néfertari était légion : Grande épouse royale, Épouse du dieu, Mère de Pharaon, Noble femme héréditaire et Souveraine de la Haute et de la Basse Égypte. Cependant, un titre mène à Ramsès II et l’amour particulier qu’il éprouvait pour elle : Celle pour qui brille le soleil. Le pharaon construisit un tombeau magnifique pour son épouse dans la nécropole de la vallée de Reines, ou Ta Set Neferu, « le lieu des beautés » comme l’appelaient les anciens Égyptiens. Le site se situait au sud de la vallée des Rois, et sa disposition était caractéristique des tombeaux du Nouvel Empire. On découvrit le tombeau dans les contreforts rocheux, organisé en une série de couloirs et d’antichambres qui menaient à la chambre la plus profonde, où fut placé le sarcophage de Néfertari.