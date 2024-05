Une ancienne branche du Nil aurait autrefois longé les pyramides égyptiennes

Dans certains cas, la branche d’Ahramat ne passait qu’à quelques centaines de mètres des pyramides elles-mêmes, dont un grand nombre étaient reliées par des chaussées à des temples situés sur les rives de l’ancien affluent, qui servaient peut-être de ports.

L’étendue de la branche d’Ahramat, révélée au fil des mois de prospections géophysiques et d’échantillonnages de sol réalisés à des endroits précis, a pour le moins surpris les chercheurs.

En moyenne, elle dépassait les 400 mètres de largeur, et comme l’étude le suggère, s'élargissait peut-être à l’extrémité nord pour former un bras de mer non loin de Gizeh.

« C’est une grande branche, d’une largeur similaire à celle du Nil actuel », décrit Ghoneim. « Et sa proximité avec les sites des pyramides indique qu’elle constituait une voie navigable fonctionnelle et très importante durant l’Égypte antique. »

UNE VOIE À DOUBLE SENS

La quasi-totalité de la branche d’Ahramat a désormais disparu. Selon l’étude, elle aurait commencé à se déplacer vers l’est et à s’ensabler vers 2000 avant notre ère, peut-être à cause de l’activité géologique, mais aussi des vents, qui transportaient le sable depuis le désert occidental.

Les chercheurs ont constaté que les pyramides construites au cours du Moyen Empire égyptien, entre 2040 et 1780 avant notre ère environ, étaient installées plus à l’est que les pyramides de l’Ancien Empire, probablement pour être plus proches de la branche d’Ahramat tandis que celle-ci se déplaçait vers l’est.

Toutefois, selon Bunbury, le processus d’ensablement fut peut-être aggravé par les activités de construction des pyramides, et put donc commencer encore plus tôt, vers 2500 avant notre ère.

À cette époque, la Mastaba de Chepseskaf, qui est un tombeau à toit plat, plutôt qu’une pyramide complète, fut établie entre Saqqarah et Dahchour. La diminution de la branche d’Ahramat pourrait expliquer pourquoi sa construction fut précipitée : « Le travail s’avéra un peu minimal, car le transport par les voies navigables était devenu plus difficile », suggère Bunbury.

Hader Sheisha, palynologue à l’Université d’Aix-Marseille, qui n’était pas non plus impliquée dans l’étude, a examiné d’anciennes preuves environnementales indiquant la présence d’une branche fluviale tout près de Gizeh, qui pourrait correspondre à la branche d’Ahramat.