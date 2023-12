Égypte antique : le papyrus servait aussi de protection hygiénique

En Égypte ancienne, le papyrus, une plante semblable à de l’herbe, était utilisé une fois ramolli pour absorber le sang menstruel, comme un tampon primitif. Il s'agit du plus ancien témoignage historique de la gestion des règles, mais aussi de l'un des plus rares dont nous ayons connaissance, peut-être parce que la menstruation a longtemps été un sujet tabou.

En fin de compte, selon les experts, les personnes menstruées se tournaient vers ce qui était disponible et compatible avec leurs vêtements. Pour beaucoup, il s'agissait de longues bandes de chiffons, qui pouvaient être pliées et épinglées aux vêtements, puis lavées et réutilisées. Cette pratique est à l'origine de l'expression anglaise « on the rag », littéralement « sur le chiffon », qui signifie avoir ses règles, explique Sharra Vostral, historienne de la menstruation et des produits menstruels à l’université de Northwestern.