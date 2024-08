Qui a tué Ramsès III ? Grâce à la science, nous avons enfin la réponse

LE TOMBEAU DE RAMSÈS III

En 1886, des décennies après la découverte et la traduction du papyrus, des chasseurs de trésors ont découvert des preuves matérielles extraordinaires : le tombeau de Ramsès III.

Cependant, dans un geste qui allait frustrer les futurs archéologues, les fouilleurs ne réussirent pas à documenter avec précision l'emplacement du pharaon dans le tombeau, qui contenait une variété d'autres momies. Ils perdirent ainsi des éléments cruciaux qui auraient pu donner une idée de la manière dont Ramsès III avait trouvé la mort. La momie identifiée comme étant celle de Ramsès III n'a pas non plus apporté de précision. Entourés de spectateurs impatients, les antiquaires ont immédiatement déballé Ramsès III, pour constater que le corps ne présentait aucune trace de blessure.

Ce qui fut encore plus déroutant, c'est qu'une autre momie fut retrouvée enterrée à côté du pharaon : une momie plus petite dont le visage était contorsionné et qui semblait hurler. Contrairement aux autres momies de la tombe, dont les corps avaient été enterrés dans des vêtements de cérémonie et soigneusement embaumés, la petite momie avait été enveloppée dans une simple peau de mouton et elle était apparemment placée au hasard dans le tombeau, sans inscription indiquant son identité. Supposant que la mystérieuse momie hurlante ne pourrait jamais être identifiée, les historiens pensaient avoir résolu l'affaire. Il semblait alors que Ramsès III n'ait pas été tué par les conspirateurs, et le complot a été considéré comme une vaine tentative d'une épouse mineure d'exercer son pouvoir au sein du harem royal.

Les progrès de la technologie archéologique n'ont pas permis d'en savoir plus : lorsque les chercheurs ont utilisé une machine à rayons X pour prendre des images du pharaon dans les années 1960, ils n'ont trouvé aucun signe d'assassinat. Mais l'archéologue Susan Redford, intriguée par l'histoire, a proposé en 2002 une nouvelle version de la conspiration grâce à une nouvelle enquête sur les œuvres d'art du tombeau de Ramsès III.

Redford s'est rendu compte que plusieurs reliefs sur les murs du tombeau montraient les héritiers de Ramsès III. Mais un relief montrait une constellation différente de princes, ce que Redford a interprété comme un signe du prestige de Pentaour et du statut royal de sa mère, Tiyi. Si Tiyi avait été une reine et non une épouse secondaire, son fils aurait été un prétendant plus crédible au trône, ce qui expliquerait le long mystère sur la manière dont un personnage mineur a pu rassembler un groupe de co-conspirateurs aussi important.

REMISE EN LUMIÈRE D'UNE AFFAIRE NON RÉSOLUE

Les reliefs ont peut-être clarifié les raisons de la tentative de coup d'État. Mais ce meurtre vieux de 3 000 ans est resté une affaire non résolue jusqu'à ce que les méthodes de l'archéologie médico-légale s'améliorent suffisamment pour justifier un nouvel examen des momies. L'occasion s'est finalement présentée en 2012, grâce à une tomodensitométrie et à une analyse ADN réalisées par une équipe internationale de chercheurs.

Le nouveau scanner a révélé que les organes abdominaux de Ramsès III avaient été remplacés par des figurines d'Horus, le dieu égyptien associé à la guérison, et des amulettes d'Horus placées dans son cou et autour de ses pieds. Mais ce n'est pas tout : le cou de Ramsès III a été tailladé jusqu'à l'os, ce qui suggère qu'il ait été assassiné. De plus, Ramsès III avait un ADN similaire à celui de la momie non identifiée qui semblait crier, ce qui a amené les chercheurs à penser qu'il s'agissait du corps du prince conspirateur Pentaour.

Alors, qu'est-il arrivé à Tiyi, la reine disgraciée à l'origine du coup d'État au harem qui eut des conséquences terribles ? Aucune momie de Tiyi n'ayant jamais été retrouvée, Redford pense qu'elle fut punie par l'ultime disgrâce pour une ancienne Égyptienne : l'exécution par le feu.