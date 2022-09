Elizabeth II : l'extraordinaire destin de celle que rien ne destinait à devenir reine

Le système de primogéniture masculine alors en vigueur voulait que les héritiers masculins aient le pas sur les héritières potentielles (une tradition supprimée en 2013). Mais Georges VI n’avait pas de fils. C’est donc son aînée, la princesse Elizabeth, qui prit la première place dans l’ordre de succession.

Au moment de l’abdication, Elizabeth n’avait que dix ans. Elle avait grandi à Londres ainsi que dans la campagne voisine. Bien que son domicile londonien situé à l’orée de Hyde Park fût élégant et spacieux, il ne bénéficiait d’aucune sécurité digne de ce nom. La princesse fut scolarisée à domicile avec sa sœur cadette Margaret et bénéficia de l’enseignement d’une multitude de précepteurs.

LA VIE DE PRINCESSE

« Si la princesse Elizabeth était devenue cousine ou sœur de monarque, elle aurait tout de même dû accomplir certains offices royaux mais aurait également profité d’une vie plus calme à l’écart du regard insistant de la presse et aurait eu plus de temps pour s’adonner à ses propres passe-temps », déclare Carolyn Harris, historienne et commentatrice de la vie royale.

Au lieu de cela, la vie d’Elizabeth changea drastiquement en 1936 quand son oncle abdiqua et que son père devint Georges VI. Soudain, elle habitait le palais de Buckingham. On restreignit ses déplacements ; ses manières changèrent. Marion Crawford, sa gouvernante, eut beau essayer de rendre sa vie un peu plus normale en l’emmenant, avec sa sœur, en sortie ou en mettant sur pied un groupe de scouts avec les enfants des employés du palais et divers amis et cousins de l’aristocratie, l’enfance d’Elizabeth demeura tout sauf typique.

On attendait de la princesse qu’elle maîtrise l’art de se tenir en bonne société et qu’elle ait des notions de l’histoire, des protocoles et des lois du pays sur lequel elle règnerait un jour. Elle étudia l’Histoire auprès de l’archiviste royal, reçut des leçons religieuses de la part de l’archevêque de Canterbury et apprit à parler le français couramment.

Cependant, les spécialistes de la famille royale divergent quant à l’étendue de son éducation. Le fait d’accéder au trône « a dû être extraordinairement difficile pour elle, en particulier parce qu’elle n’avait jamais été à l’école et qu’elle n’avait pas cette éducation plus générale que nous tenons peut-être aujourd’hui pour acquise », expliquait Chris Shop, correspondant royal, dans les colonnes du Daily Express en 2019.