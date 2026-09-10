Enheduanna, la princesse qui terrassait ses ennemis par la force de ses mots

Voilà plus de 4 000 ans, Enheduanna, grande prêtresse du dieu sumérien de la Lune et fille d’un roi, s’appliqua longuement sur une tablette d’argile de la taille d’une paume de main. Stylet en roseau à la main, elle pressa sa minuscule pointe en forme de coin sur l’argile pour former les petits caractères anguleux typiques du cunéiforme. Un chef rebelle opposé au règne impérial de sa famille sur les royaumes d’Ur et d’Uruk l’avait chassée du temple où elle demeurait. Bien qu’exilée et effrayée, elle était loin d’être impuissante ; on croyait en effet que ses mots influençaient les dieux.

Dans ses écrits, Enheduanna implora sa déesse tutélaire, Inanna, déesse mésopotamienne de l’amour, de la guerre et du changement, de la sauver du sombre sort réservé aux exilés politiques et de la rétablir dans sa fonction légitime de grande prêtresse. Elle avait passé sa vie à composer de nouveaux hymnes aux dieux, connus dans tout l’Empire akkadien (actuel Irak) pour leur capacité supposée à influencer les forces divines en sa faveur. Confrontée à la défaite, Enheduanna se tourna vers Inanna et écrivit à la « Reine de toutes les puissances cosmiques » un hymne si émouvant qu’il traversa les siècles.

Cette œuvre, ainsi que d’autres composées par Enheduanna ayant, elles aussi, résisté à l’épreuve du temps, seraient les premières à pouvoir être attribuées à un auteur nommé à l’existence attestée dans les archives archéologiques. D’ailleurs, les preuves de son influence durable sont nombreuses. « Plusieurs siècles après sa mort, nous pouvons constater qu’on se souvenait d’elle, les objets qui la commémoraient étaient conservés, entretenus et appréciés », explique l’assyriologue Sophus Helle, dont l’ouvrage récent consacré à Enheduanna présente de nouvelles traductions de ses écrits.

Bien que ces objets antiques transmettent son image et confirment son existence, ce sont ses hymnes qui racontent son histoire. En les traduisant, Sophus Helle a saisi certaines des qualités rythmiques et lyriques du langage sumérien dans lequel ils furent composés, chose qui souligne qu’ils étaient faits pour être interprétés comme des chants, ce qui leur permettait d’atteindre un public beaucoup plus large et de réjouir les oreilles des dieux eux-mêmes.

Bien que les spécialistes débattent encore de la question de savoir si les poèmes qui nous sont parvenus préservent la voix d’Enheduanna, son existence, elle, ne fait aucun doute. Nous la retrouvons au cœur des archives archéologiques au temple du dieu de la Lune, à Ur, où elle et les prêtresses qui lui succédèrent exercèrent leur pouvoir d’une manière qui finirait par remettre en question les conceptions que l’on aurait plus tard du rôle des femmes dans l’une des premières civilisations du monde.

Grand prêtresse, princesse et autrice acclamée, Enheduanna vécut vers 2300 avant notre ère dans l’Empire akkadien, un territoire tout juste unifié autour de trente-cinq cités-États sumériennes et akkadiennes que son père, Sargon d’Akkad, avait conquis et dirigeait. Sargon d’Akkad n’était pas qu’un simple guerrier et un roi puissant ; il croyait gouverner selon la volonté des dieux et il comprenait le pouvoir de la croyance religieuse. Alors qu’il renforçait sa mainmise sur le royaume d’Ur, il vit une occasion de lier sa famille à la puissante et ancestrale fonction de grande prêtresse du dieu de la Lune (Nanna) de la cité-État. Cette fonction conférait le contrôle du temple du dieu, l’un des sites religieux les plus importants de la Sumer antique, ainsi que la richesse qui allait avec : domaines, troupeaux, ateliers, et les centaines d’ouvriers nécessaires pour assurer leur fonctionnement. Au-delà des richesses, en tant qu’épouse terrestre de Nanna, la grande prêtresse détenait un immense pouvoir théologique : elle était dans une position unique pour influencer le dieu par ses paroles et ses rituels, et pour transmettre sa volonté divine au peuple.

Lors de son installation dans le temple de Nanna, Enheduanna reçut le nom par lequel nous la connaissons aujourd’hui, qui signifie « grande prêtresse, ornement du ciel ». Son nom de naissance nous est inconnu, de même que les détails de son enfance (où elle grandit et comment, qui lui apprit à lire et à écrire, et même l’âge exact auquel elle accéda à ce sacerdoce qui allait changer sa vie).

Mais nous savons qu’elle officia comme grande prêtresse pendant trente ans au moins et pendant peut-être plus de cinquante ans, sous le règne de quatre rois (son père, deux de ses frères et un neveu) et qu’elle constitua un véritable rempart pour la dynastie familiale. On s’en souvient surtout pour ses compositions littéraires émouvantes, dont au moins trois nous sont parvenues dans un état suffisamment substantiel. La plupart des archives des écrits d’Enheduanna proviennent de tablettes d’argile découvertes durant les fouilles d’écoles de scribes paléo-babyloniennes en activité entre 1800 et 1600 av. J.-C., à une époque où ses hymnes étaient considérés comme une partie essentielle du programme d’enseignement. La dernière copie de ses œuvres date du 14e siècle avant notre ère, ce qui signifie que ses mots furent étudiés et transcrits pendant au moins mille ans après sa mort.

Cependant, pour certains spécialistes, la question de savoir si Enheduanna écrivit réellement les textes exacts pour lesquels elle était célèbre dans l’Antiquité reste ouverte. Puisque les copies de ses œuvres qui nous sont parvenues datent de plusieurs siècles après sa mort, les chercheurs se demandent si celles-ci reproduisent ses véritables écrits ou s’il s’agit de textes composés ultérieurement en son nom. Alhena Gadotti de l’Université de Towson défend cette seconde hypothèse : elle interprète ces poèmes de la même manière que les chercheurs voient les exploits héroïques légendaires que les générations suivantes attribuèrent au père d’Enheduanna, Sargon, et à son neveu, Naram-Sin ; non pas comme des témoignages de leurs actes réels, mais comme des histoires construites sur les souvenirs de leurs prouesses. Selon Alhena Gadotti, les œuvres d’Enheduanna qui nous sont parvenues ont été façonnées par des éditeurs et des auteurs ultérieurs pour devenir leurs propres compositions, quoique diffusées sous le nom d’une figure historique et littéraire célèbre, même si, comme elle le souligne, « ce processus n’est possible qu’à la condition qu’Enheduanna ait effectivement été une autrice renommée ».

D’autres, cependant, avancent de solides arguments en faveur de l’idée qu’Enheduanna est bien l’autrice de ces textes. Selon Zainab Bahrani de l’Université Columbia, autrice de l’ouvrage Women of Babylon, « nous faisons face à une situation où une femme est clairement attestée en tant qu’autrice et nous ne devrions pas réécrire les sources historiques simplement pour les faire correspondre à nos propres idées préconçues des activités genrées dans l’Antiquité ». Elle souligne le fait que bien que les écrits du roi Shulgi d’Ur du troisième millénaire avant notre ère soient eux aussi principalement conservés sous la forme de copies paléo-babyloniennes, la paternité de ces textes lui est rarement contestée.

Pour sa part, Sophus Helle pense que même si les copies babyloniennes pourraient être « l’équivalent de fictions historiques antiques, il est également tout à fait possible qu’Enheduanna les ait écrits elle-même ». Le long intervalle entre la vie d’Enheduanna et les premières copies de son œuvre en notre possession « n’est pas un argument aussi défavorable pour elle qu’on pourrait le penser au premier abord », relève-t-il, car « nous ne disposons que d’un mince corpus de textes littéraires datant du troisième millénaire [av. J.-C.], et que la plupart de la poésie sumérienne ne subsiste que sous la forme de copies paléo-babyloniennes. »