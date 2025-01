D'Aphrodite à Vénus, le culte de l'amour pendant l'antiquité

C'est à l'est que débute mon enquête historique. Lors de mon dernier séjour à Chypre, au musée archéologique de la région de Larnaca, les chercheurs analysaient un petit collier de grenades en or, âgé de 3 500 ans, récemment mis au jour dans la tombe d'un jeune enfant. Avec leur couleur symbolisant à la fois la fécondité et la mort, les grenades sont depuis longtemps le fruit d'Aphrodite. Un pendentif en or a été découvert à proximité, avec une gravure représentant Astarte, la déesse orientale de la fécondité, du plaisir et de la douleur. Aux côtés de ces bijoux raffinés se trouvaient d'étranges figurines féminines, des femmes à la tête d'oiseau, semblables à celles découvertes en Syrie et au Levant, environ 400 kilomètres plus à l'est à travers la Méditerranée. Nous savons que marins et marchands ont afflué à Chypre depuis l'Orient dès 2 500 avant notre ère, apportant leurs idées et leur influence culturelle, mais également des biens et des offrandes.