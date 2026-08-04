Et si certains des tous premiers rois de l’histoire avaient en réalité été des reines ?

« CE SCEAU NE PEUT PAS ÊTRE LE SIEN »

Le nom de la deuxième souveraine nous échappe peut-être, mais sa tombe datant de la période des dynasties archaïques située dans le cimetière royal d'Ur, la tombe PG 1054, a été décrite par Leonard Woolley comme « l'exemple le plus complet qui nous soit parvenu d'une tombe royale ». Personnage central de cette sépulture remarquable, elle tenait un gobelet en or dans ses mains et était abondamment parée d'or et de pierres précieuses, dans le même style que Puabi. Tout comme cette dernière, elle fut elle aussi enterrée avec d'importants sceaux cylindriques, dont un en or massif fixé à son vêtement par une épingle unique en or et en cornaline. Deux poignards et un sceau portant l'inscription « roi Meskalamdug » furent mis au jour lorsque Leonard Woolley ouvrit la tombe. Il fit part de sa confusion en constatant que « puisque l'occupant principal de la tombe en dôme est une femme, ce sceau ne peut pas être le sien ».

Comme le souligne Kathleen McCaffrey, l'explication de Leonard Woolley n'a pratiquement pas été remise en question, ce qui, selon elle, est assez révélateur. Les chercheurs se sont plutôt disputés au sujet de l'hypothèse selon laquelle ce sceau était une offrande du mari de la défunte. Certains ont accepté cette idée, d'autres l'ont rejetée. Cependant, aucun n'a remis en cause cette hypothèse selon laquelle le sceau royal et les poignards ne pouvaient pas appartenir à la défunte puisqu'il s'agissait d'une femme. Elle affirme que c'est dans cette hypothèse que réside le biais. Si l'on part du principe que seuls les hommes possédaient des sceaux royaux, alors un sceau royal trouvé dans la tombe d'une femme ne peut être qu'un objet appartenant à un homme qui s'est retrouvé là par erreur. Cela fait discrètement peser la charge de la preuve sur quiconque affirmerait qu'il appartient à une femme.

Le nom inscrit sur le sceau, Meskalamdug, complique encore davantage la situation. Il a été retrouvé dans deux tombes distinctes du cimetière : dans cette tombe royale, où il était accompagné d'un titre royal, et dans une tombe privée, où ce n'était pas le cas. Les chercheurs, y compris Leonard Woolley, ont suggéré qu'il s'agissait de deux personnes distinctes : un roi et son homonyme non royal, mais cette question a fait l'objet de vifs débats au cours du siècle dernier. Quant à la question de savoir comment le sceau d'un roi a bien pu se retrouver dans la tombe d'une femme, Kathleen McCaffrey indique qu'il a pu être transmis de génération en génération, comme un objet de famille, avant d'être enterré. En effet, plusieurs tombes du cimetière royal contenaient des objets qui devaient paraître historiques, voire antiques, aux yeux des personnes avec qui ils ont été enterrés, car il était courant à cette époque d'enterrer des objets de famille dans les sépultures des élites. La reine inconnue était également accompagnée de quatre serviteurs, ce qui témoigne de son pouvoir sur la vie des autres.

La dernière des potentielles reines souveraines est A-su-sikil-am. Des traces de son existence furent retrouvées dans la tombe PG 1050, pillée et délabrée, où son nom a été découvert gravé sur un sceau cylindrique aux côtés de celui de son époux. Cette inscription inhabituelle fit l'objet d'une note en bas de page de la part de son traducteur en 1934 qui soulignait son caractère étrange : « si on lit les colonnes de manière habituelle... on lit A-su-sikil-am roi d'Ur ; Akalamdug [son époux/son épouse]. On aurait toutefois pu s'attendre à ce que Akalamdug soit le nom d'un roi, et A-su-sikil-am... le nom d'une prêtresse royale ». Le traducteur en a conclu que le scribe d'origine avait dû commettre plusieurs erreurs dans sa rédaction et que ce texte, bien que gravé avec précision, devait être lu en mélangeant les lignes et en bouleversant l'ordre des mots afin que le nom masculin puisse être associé au titre de souverain.

Kathleen McCaffrey suggère que l'inscription figurant sur ce sceau cylindrique, un objet précieux qui n'aurait pu être réalisé que par les artistes et les scribes les plus doués, signifie exactement ce qu'elle dit : A-su-sikil-am était la souveraine principale, son époux occupant le rôle de roi consort, et non pas de roi souverain.

Qu'est-ce qui est le plus probable, demande Kathleen McCaffrey : qu'un scribe royal ait commis une erreur en écrivant le nom et le titre de ses souverains, les deux personnes les plus puissantes d'Ur, ou que les chercheurs modernes aient déformé leur traduction ?

LA REINE DES REINES

Leonard Woolley baptisa l'une des tombes la « tombe du roi » alors qu'elle n'a jamais révélé la présence d'un roi, ni même une inscription le concernant. La chambre funéraire de l'occupant royal avait été pillée et les restes squelettiques perdus ou détruits il y a plusieurs millénaires. L'opulence générale de la tombe et le nombre important d'armes qu'elle contenait furent à l'époque interprétés comme des indices d'une royauté masculine, bien que nous sachions aujourd'hui que ces éléments caractérisent également les sépultures des femmes issues de l'élite. De la même façon que la tombe de Puabi, la tombe du roi présentait une structure architecturale en pierre définie, des soldats armés gardant l'entrée, des charrettes en bois sophistiquées accompagnées de serviteurs et d'animaux, des musiciens richement vêtus portant des instruments incrustés de pierres précieuses, une fosse funéraire contenant d'autres victimes humaines de sacrifices et des armes incrustées d'or et d'argent.

Des dépouilles masculines ont été découvertes dans le cimetière royal mais aucune dont nous pouvons affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'un roi. Sur les seize tombes découvertes par Leonard Woolley, seules trois contenaient un squelette considéré comme étant celui d'un homme. L'un d'entre eux contenait un squelette identifié comme étant celui d'un homme âgé d'entre quarante et cinquante ans, tandis que les deux autres contenaient des fragments d'os identifiés comme masculins mais trop décomposés pour permettre une identification fiable. Ces trois tombes étaient de petites sépultures à chambre unique et aucune ne portait de titre royal ni d'inscriptions. Les tombes les plus imposantes, celles dont on a longtemps supposé qu'elles contenaient des rois, ne contenaient en réalité aucun corps masculin.

C'est cet écart entre suppositions et réalité que Kathleen McCaffrey vise réellement. Son propos n'est pas d'affirmer que les souverains d'Ur étaient exclusivement des femmes, ni que chaque femme inhumée dans une somptueuse sépulture était une souveraine. Elle souhaite plutôt montrer que les incohérences des données archéologiques résultent d'un choc entre préjugés modernes et preuves historiques. « L'approche traditionnelle des questions liées au genre a produit des explications alambiquées pour des anomalies qui n'existent pas », écrit Kathleen McCaffrey.

Kathleen McCaffrey est l'une des voix qui s'incrivent dans ce qu'Amy Gansell qualifie de « dialogue que les archéologues et anthropologues féministes construisent depuis plusieurs décennies ». Megan Cifarelli, professeure émérite à Manhattanville College et chercheuse consultante au musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Pennsylvanie, explique que « le point à retenir » est « l'idée que les dépouilles identifiées comme étant des femmes ne jouaient pas un rôle secondaire par rapport à celles identifiées comme des hommes, et que leur accès à la richesse et au statut ne découlait pas de leurs relations avec des hommes puissants mais était directement lié à leurs propres rôles sociaux ». Elle remet toutefois en question la qualification de « rois » donnée à ces femmes par Kathleen McCaffrey, mais s'accorde à dire que ces trois femmes « exerçaient un pouvoir extraordinaire ».

Que les femmes aient régné en tant que rois ou reines à Ur, ou qu'elles aient exercé le pouvoir d'une manière qui défie toute catégorisation moderne, il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire pour comprendre l'histoire des femmes de cette époque. Amy Gansell compare ce processus à une fouille archéologique méticuleuse. « Fondamentalement, nous devons encore redonner à ces femmes la place qu'elles occupaient dans l'Antiquité, l'époque à laquelle elles étaient reconnues », explique-t-elle. « Je l'envisage d'un point de vue archéologique », ajoute-t-elle, tant littéralement et métaphoriquement. « Ils ont mis au jour des artefacs fascinants et ont jeté la terre meuble dans ce qu'ils appelaient des terrils ». Ils ont également « jeté le pouvoir des femmes dans ces terrils. Aujourd'hui, nous y retournons et passons au crible leurs tas de débris afin de trouver ces femmes et les remettre sur leurs trônes ».