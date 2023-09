"J’entends parler les morts" : au 19e siècle, le spiritisme s’est emparé de l’Occident

Pendant des millénaires, les accusations de communion avec les esprits pouvaient donner lieu à des punitions et entraîner la mort, mais tout cela changea au 19e siècle lorsque le spiritualisme connut un essor formidable en Europe et aux États-Unis. Les importants changements sociaux et technologiques apportés par la révolution industrielle, les ravages de la guerre et les dernières avancées scientifiques sont autant de facteurs qui remirent en cause les croyances traditionnelles en matière de communication avec les morts.