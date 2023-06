Épaves : à la recherche des trésors engloutis

Les chercheurs ont à cœur d'explorer le passé, la vie et les activités des anciens colons espagnols en Amérique, ainsi que les richesses qu'ils ont laissées derrière eux. Certains de ces navires ont été retrouvés, comme le Nuestra Señora de las Maravillas (Notre-Dame des Merveilles), disparu en 1656 et retrouvé au large des Bahamas avec sa précieuse cargaison, un véritable trésor composé de chaînes en or et de pendentifs incrustés de pierres précieuses. Le San José, légendaire galion espagnol qui a coulé en 1708 au large des côtes colombiennes, a également été localisé gisant à plus de 1 000 mètres de profondeur et dont on pense qu'il renferme l'un des plus grands trésors jamais mis au jour.

LES NAVIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALES

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de navires ont été coulés dans les eaux profondes du Pacifique, de l'Atlantique et également au large de la Manche lors du débarquement en Normandie. Ils transportaient des armes, des munitions, des documents et d'autres fournitures qui étaient vitales pour les Alliés. Aujourd'hui, les plongeurs peuvent explorer ces épaves et révéler leurs secrets grâce à des reconstitutions 3D. Cependant, la présence d'explosifs rend ces plongées extrêmement dangereuses.

LE TRÉSOR DE SIR FRANCIS DRAKE

Navigateur, explorateur, et surtout corsaire, Sir Francis Drake fut le premier Anglais à parcourir les mers à la fin du 16e siècle. La légende du trésor de Drake, qui fascine les chercheurs depuis des siècles, est née en 1579, lorsqu'il a capturé un navire espagnol rempli d'innombrables richesses dans l'océan Pacifique. Il aurait gardé cet immense trésor à bord de son navire, le Golden Hind. Mais à son retour en Angleterre, Sir Francis Drake ne ramena aucun trésor. Dans ses récits de voyages, il indiqua avoir caché ses richesses dans des grottes le long de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud. Des chercheurs, des explorateurs et des aventuriers multiplièrent les expéditions pour tenter de retrouver ce trésor. À sa mort en 1596, Drake n'avait toujours pas révélé son emplacement. Le mystère demeure intact.

LE TITANIC

Le naufrage du Titanic en 1912 est l'un des drames les plus célèbres. Le luxueux paquebot de croisière, reliant Southampton en Angleterre à New York, avec environ 2 200 passagers à bord, a sombré après avoir heurté un iceberg dans l'océan Atlantique. Plus de 1 500 personnes, majoritairement de riches passagers qui voyageaient en aller simple vers les États-Unis, ont péri dans ce naufrage. Ils transportaient des objets de valeur et de l'argent liquide, incluant des billets et des pièces de monnaie, certaines frappées en l'honneur du Titanic. Ces objets sont aujourd'hui très convoités par les collectionneurs et atteignent des prix très élevés lors de ventes aux enchères.