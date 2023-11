L'histoire des Borinqueneers, membres oubliés du 65e régiment d’infanterie

Le premier groupe de recrues portoricaines à aller en Corée quitta San Juan en 1950, explique Víctor Labarca, président de l’association des vétérans du 65e régiment d’infanterie de Porto Rico. Comme le raconte Noemí Figueroa Soulet dans son livre The Borinqueneers, A Visual History of the 65th Infantry Regiment, les soldats endurèrent un voyage de 30 jours sur un navire de guerre surpeuplé, qui les conduisit d'abord au Panama, puis au Japon, et enfin dans la péninsule coréenne, à plus de 13 000 kilomètres de leur foyer caribéen. Pour beaucoup d’entre eux, c’était leur première fois à l’étranger.