Comment la Côte d’Azur est-elle devenue une destination prisée de l’élite ?

C’est Sara et Gerald Murphy, un couple d’Américains fortunés, qui a fait de la Côte d’Azur une destination estivale. Alors qu’ils travaillaient bénévolement pour les Ballets russes de Diaghilev, à Paris, ils ont fréquenté l’avant-garde internationale et les écrivains de la Génération perdue, suivant Cole Porter à Antibes, à l’est de Cannes, au printemps 1922. « Nous avons découvert que c’était ici que nous voulions être », a écrit plus tard Gerald. Sara, dont la famille avait fait fortune dans l’encre, a grandi dans les dunes des Hamptons et avait l’habitude d’aller à la plage, où elle se prélassait au soleil en maillot de bain, avec son long collier de perles. La rumeur dit que Pablo Picasso et Ernest Hemingway en pinçaient pour elle.

Alors que l’Hôtel du Cap-Eden-Roc fermait normalement ses portes au 1er mai, le couple a convaincu les propriétaires de rester ouverts. La plupart des visiteurs étrangers fuyaient la ville dès que les températures grimpaient. Les Murphy, eux, enlevaient les algues de la baie de La Garoupe et y passaient la matinée avec leurs trois enfants. En 1925, le couple a acheté dans le coin la Villa America, où ils se sont forgé une réputation d’hôtes généreux et divertissants. La nouvelle s’est répandue et bientôt, tous ceux qui aspiraient à devenir quelqu’un voulaient partir pour la Côte d’Azur à une période qui était précédemment la basse saison.