Grâce à ses gènes, l'un des meilleurs chevaux de course de l’histoire règne encore sur les hippodromes

« Meilleur chrono jamais réalisé ». Voici ce que proclamait la Une du Louisville Daily Courier le 4 avril 1855. Deux jours plus tôt, sur un hippodrome de la Nouvelle-Orléans, un pur-sang d’exception nommé Lexington avait parcouru 6 500 mètres en sept minutes, dix-neuf secondes et soixante-quinze centièmes, pulvérisant le précédent record de plus de six secondes.