Autrefois considérée comme un poison, la tomate a réussi à dépasser sa mauvaise réputation

En 1544, l’herboriste italien Pietro Andrea Mattioli a classifié la tomate comme appartenant à la fois à la famille des solanacées et des mandragores, une catégorie d’aliments connue pour ses vertus aphrodisiaques. On parlait alors souvent de la tomate comme de la « pomme de l’amour » et on s’en tenait éloigné.

Plus tard, en 1597, John Gerard, herboriste et botaniste britannique de renom, faisait mention des tomates comme étant « corrompues » et « d’une saveur rance et malodorante » dans son ouvrage, Herbal. Ces qualificatifs ont scellé le destin de la tomate en Grande-Bretagne et, plus tard, dans les colonies américaines.

Arrivé au 18e siècle, la tomate avait gagné le surnom de « pomme empoisonnée » car les aristocrates qui en mangeaient tombaient malade ou mouraient. Mais la consommation de la tomate n’était pas le problème, c’étaient leurs plats, et notamment les plats en étain. Ils contenaient de très hauts niveaux de plomb qui, au contact de la tomate naturellement acide, menaient à des intoxications.

Dans son livre, Andrew F. Smith remarque que certaines des premières mentions des tomates remontent à la fin du 18e siècle, mais on les cultivait plus par curiosité que pour les manger. « Pour les personnes arrivées en Amérique durant la période coloniale, consommer des tomates ne faisait pas partie de leur plan », explique l’auteur. LA MONTÉE DE LA TOMATE AVEC LES MYTHES ET LE FOLKLORE

Selon Andrew F. Smith, l’immigration de masse vers l’Amérique à la fin du 19e siècle et au début du 20e, en particulier des Italiens, qui ont amené avec eux l’invention de la pizza, a contribué à la consommation finale de tomates.

Mais c’est Robert Gibbon Jonhson, un fermier et horticulteur de Salem, dans le New Jersey, qui a changé l’opinion générale sur la tomate. Selon la légende, Johnson se tenait sur les marches de l’hôtel de justice de Salem, en 1820, et mangeait un panier entier de tomates, au vu et au su de tous. Et comme il n'en mourut pas, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre : on pouvait manger des tomates sans risque.