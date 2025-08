Fidji : la découverte d’une fosse commune relance les théories de cannibalisme

Le rivage bordé de récifs de la plus grande île des Fidji, Viti Levu, attire des touristes impatients de pratiquer la plongée dans ses eaux tropicales. Mais à quelques kilomètres de là, dans les terres, des villageois ont découvert une fosse commune qui pourrait jeter une lumière nouvelle sur une période agitée et sinistre de l’histoire de l’archipel du Pacifique Sud.

Les restes humains ont été mis au jour le 29 février 2024, au sommet d’une colline fortifiée surplombant la rivière vaseuse de Sigatoka, qui serpente à travers les hautes terres sauvages de Viti Levu. Ils doivent être analysés, mais ils appartiendraient, selon les locaux, aux victimes d’un cannibalisme rituel pratiqué depuis longtemps en temps de guerre tribale. Les archéologues penchent plutôt pour une épidémie de rougeole particulièrement violente, survenue à la suite d’une visite du roi des Fidji en Australie en 1875, qui a résulté en la mort d’un tiers de ses sujets.

Les Fidji comptent plus de 300 îles volcaniques et se situent à environ 2 000 kilomètres au nord de la Nouvelle-Zélande. Le peuple marin des Lapita, à savoir les ancêtres des Polynésiens d’aujourd’hui, s’y est installé il y a 3 000 ans. Les colons sont par la suite arrivés des îles mélanésiennes à l’ouest, mais aussi des avant-postes polynésiens à l’est comme les îles Samoa et les îles Tonga. L’archipel est ensuite devenu, au siècle dernier, un important carrefour commercial du Pacifique Sud.

GUERRE ET ÉPIDÉMIE

En 1789, le capitaine William Bligh, à bord du Bounty, devint le premier européen à longer la côte fidjienne. Il sera suivi par des marchands et missionnaires américains et européens au début et au milieu du 19e siècle. Ceux-ci surnommèrent la région « les îles des Cannibales » et cherchèrent à mettre fin au cannibalisme rituel, qui consiste, en temps de guerre, à ce que les vainqueurs consomment les vaincus pour obtenir le pouvoir de leurs victimes. Les chrétiens occidentaux exploitèrent également les concombres de mer de la région pour les exporter en Chine et les planteurs britanniques et américains débarquèrent rapidement à la recherche de terre où cultiver du coton. Ce bouleversement religieux et économique conduisit à une augmentation des conflits entre les différents clans et tribus des Fidji alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis cherchaient à annexer l’archipel fertile.

La crise parvint à un point critique en 1867, lorsque le missionnaire britannique Thomas Baker essaya de convertir au christianisme les membres d’une tribu des hautes terres le long de la rivière Sigatoka. Il aurait rendu furieux les locaux en touchant la tête de leur chef, ce qui constituait un grave tabou culturel. Le missionnaire et sept de ses convertis fidjiens furent alors démembrés, brûlés et mangés par les villageois de Viti Levu. (Les sandales en cuir de Thomas Baker sont d’ailleurs exposées au musée des Fidji, situé à Suva, la capitale de l’archipel.) La mort du missionnaire, les attaques des autochtones et le massacre ultérieur de deux colons blancs poussèrent les justiciers blancs (dont un groupe qui s’est donné le nom de Ku Klux Klan, d’après l’organisation de suprémacistes blancs américains) à sillonner les îles pour se venger.