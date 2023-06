Ils cherchaient une oasis légendaire, ils ont découvert des trésors de l’âge de pierre

Un an plus tard, devenu pionnier du transport motorisé, le prince revint sur le site. Révolutionnant l'exploration du désert, il commanda une flotte de voitures Citroën Kégresse semi-chenillées ou « autochenilles » qui facilitèrent grandement la traversée des sables sahariens. Longeant ses falaises méridionales, il atteignit le Gilf al-Kabir et le cartographia.

REMONTER LA PISTE

Au moment où le prince baptisa le plateau, un autre aventurier commençait à se passionner pour la région et ses mystérieuses oasis. László Almásy naquit en Hongrie en 1895, dans une famille noble mais sans titre, aux moyens financiers limités. Enfant, il aimait les voitures et les avions, mais aussi l'astrologie, la magie et la sorcellerie. Ce goût pour l'ésotérisme et la pseudo-science le rendit d'autant plus captivé par les légendes entourant Zerzura. Après trois années de pensionnat en Angleterre, il participa à la Première Guerre mondiale en tant que pilote dans la jeune armée de l'air austro-hongroise.

Son premier contact avec l'Afrique du Nord eut lieu au milieu des années 1920, lorsque le constructeur automobile autrichien Steyr l'engagea pour faire la promotion de ses véhicules au cours de divers voyages dans le désert. Émerveillé par ses expériences dans ce dernier, il lut tout ce qu'écrivirent les membres du Zerzura Club, en particulier les exploits du fondateur, le major Ralph Alger Bagnold. Ce dernier mena des expéditions à la recherche de Zerzura à bord de voitures Ford Model A, mais sans succès.