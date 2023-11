Les ancêtres des cartes Pokémon ont été créées il y a plus de mille ans

ITALIE, ESPAGNE ET FRANCE, 15e-18e SIÈCLES

Les Européens adoraient ces cartes. Peintes à la main et élaborées, les cartes à jouer étaient à l’origine un produit de luxe apprécié des classes aisées. Cependant, les presses à imprimer et les pochoirs finirent par simplifier les motifs des cartes et à les démocratiser. Au 15e siècle, on trouvait des cartes à jouer tout au long des routes commerciales intérieures du continent.

Aujourd’hui, le jeu français de 52 cartes est le jeu de cartes à jouer le plus connu. Ses quatre couleurs (cœur, carreau, trèfle et pique) représentées en rouge et en noir sont bien connues des joueurs du monde entier. Sa popularité vient en partie du fait qu’il est très simple à fabriquer et qu’il était particulièrement prisé par les principales puissances impérialistes : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.