La mystérieuse affaire de la disparition des joyaux de la couronne d'Irlande

Bien que connu comme le créateur du plus grand détective de la littérature, Doyle n’apporta « aucune valeur pratique » à l’enquête, affirme le journaliste et historien Myles Dungan, auteur de The Stealing of the Irish Crown Jewels: An Unsolved Crime. En réalité, Doyle se fit qu’analyser la carte de la scène du crime et apporter son soutien à Vicars pendant cette épreuve.