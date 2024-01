Le Cercle des neiges : l’histoire vraie qui a inspiré le film

Cet incident a inspiré plusieurs films, livres et séries télévisées, comme Les Survivants, en 1993, ou Yellowjackets, diffusée en France sur Canal+. Plus récemment, la série Le Cercle des neiges, une production Netflix, raconte les mois éprouvants passés au sommet de la montagne.

La véritable histoire du vol 571 est faite de vie, de mort, de désolation et de la résilience d’un groupe de personnes plongées dans des conditions extrêmes et devant faire tout leur possible pour survivre, y compris l'impensable.