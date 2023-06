Le "zoot suit", histoire d'une mode à l'origine d'une émeute ethnique

La poudrière qu’était Los Angeles s’enflamma de nouveau fin mai 1943 lorsque des marins blancs prétendirent avoir été attaqués par de jeunes latinos vêtus de zoot suits. S’ensuivit un véritable barnum. Le 3 juin, un groupe de marins agités affrétèrent vingt taxis pour se rendre dans des quartiers à majorité hispanique où ils passèrent à tabac de jeunes latino-américains. « L’hystérie pachuco se propagea comme une maladie contagieuse chez les autres militaires stationnés à Los Angeles et dans ses environs », écrit Eduardo Obregón Pagán, historien des émeutes.

« CES GAMINS-DANDYS DES RUES »

Bientôt des hommes blancs de l’ensemble des branches de l’armée se rendirent dans des quartiers latino-américains pour s’en prendre à des citoyens issus de minorités. Selon certaines rumeurs, les pachucos violaient les femmes blanches. De nombreux hommes défendant leur propre quartier furent battus, déshabillés et souvent arrêtés. Dans les jours qui suivirent, d’autres hommes blancs se joignirent aux militaires, et des chauffeurs de taxi proposèrent même des courses gratuites à ceux qui se rendaient dans ces quartiers. Des policiers en civil participèrent d’ailleurs à ces agressions.

La violence atteignit son apogée la nuit du 7 juin quand 5 000 civils et militaires déferlèrent dans le centre-ville de Los Angeles armés de matraques et d’armes en tout genre. Ces actes furent largement encouragés par la presse, et notamment par le Los Angeles Times, qui se réjouissait : « Ces gamins-dandys des rues, les zoot suiters, s’étant vu donner une leçon morale d’importance par des militaires, pour la plupart marins, qui ont pris en charge leur instruction il y a trois jours de cela, restent chez eux le soir. » En 2018, le Times a présenté des excuses pour sa couverture des émeutes dans le cadre d’un examen plus vaste de son rapport à la question raciale.

Les violences ne s’apaisèrent qu’à partir du 8 juin, date à laquelle les autorités militaires interdirent aux soldats de quitter leurs bases dans la région de Los Angeles. Pendant ce temps-là, le maire défendit l’absence de réaction de la ville, affirmant qu’il n’existait pas de discriminations raciales à Los Angeles, tandis que le conseil municipal réfléchissait à ce que le Times nomma une « interdiction des costumes extravagants ». À ce moment-là, les émeutes avaient attiré l’attention de la nation, et divers incidents similaires se produisirent dans tout le pays dans les semaines suivantes. Selon Eduardo Obregón Pagán, quatre-vingt-quatorze civils et dix-huit militaires auraient été soignés pour des blessures à la suite des émeutes, et la police n’aurait arrêté que des civils et aucun militaire. Il n’y eut aucun mort, mais le nombre de blessés est vraisemblablement plus élevé que celui mentionnés dans les dossiers de la police.

Après les émeutes, la Première dame, Eleanor Roosevelt, s’empara du sujet et appela les Américains à combattre les discriminations raciales tenaces dans le pays. Earl Warren, gouverneur de Californie, forma un comité de citoyens afin d’enquêter sur les causes des émeutes. Celui-ci établit que le racisme était une des causes principales des émeutes ; et il fut ensuite demandé aux policiers de Los Angeles de traiter tous les citoyens de manière égale.

Dans les années qui suivirent les émeutes, des jeunes ayant été attaqués pour leurs choix vestimentaires devinrent activistes. Les historiens sont en mesure d’établir un lien entre la résistance juvénile des pachucos, les confrontations raciales de plus en plus tendues de la Seconde Guerre mondiale, et des phénomènes ultérieurs comme le Mouvement des droits des Chicanos, l’activisme syndical et le Mouvement des droits civiques. Des figures telles que Cesar Chavez et Malcolm X, qui avaient par exemple porté des zoot suits durant leur jeunesse, combattirent les discriminations raciales à l’âge adulte. Quatre-vingts ans plus tard, la mode urbaine a peut-être changé, mais les échos des Zoot Suit Riots résonnent toujours dans une nation qui cherche à encore appréhender son long passé raciste.