Le roi Arthur n’est pas le premier à s’être mis en quête du Graal

Au 12e siècle, le Graal devint plus central encore. Marie de France, poétesse française de la cour d’Angleterre, composa des poèmes sur Arthur et sur le Graal. Et Chrétien de Troyes écrivit quant à lui cinq romans arthuriens, dont Perceval ou le Conte du Graal. Dans cette œuvre qui voit Perceval être testé de diverses manières, le Graal est un plat de service mystérieux. Il n’est ni saint, ni ne fait encore l’objet d’une quête, mais il possède une valeur surnaturelle et un pouvoir guérisseur. Perceval joue un rôle éminent dans le Parzival du poète allemand Wolfram von Eschenbach. Écrit vers 1300, ce roman raconte comment le chevalier parvient à se faire couronner roi du Graal après de multiples péripéties.

En 1220, une série de conventions arthuriennes avaient été établies par le biais de poèmes en ancien français que les spécialistes actuels regroupent sous le nom de « Lancelot-Graal » ou de « Cycle de la Vulgate ». De plus en plus, le lectorat éduqué s’accoutumait du cadre dramatique du monde arthurien : Avalon, l’île enchantée ; Camelot, cour du roi et de ses chevaliers ; et le château de Tintagel, en Cornouailles, où Arthur aurait été conçu.

La quête du Graal constituait alors également une des principales intrigues de la tradition arthurienne. Le triangle amoureux entre Arthur, sa femme Guenièvre et le chevalier Lancelot en constitue une autre. Au fur et à mesure, ces intrigues se façonnèrent les unes les autres. Les complications liées aux intrications érotiques des amours compliquées de Lancelot posent par exemple la question de sa légitimité à recevoir le Graal.

La Table Ronde est un autre objet célébré de la légende arthurienne. La scène d’Arthur et de ses chevaliers autour de cette table rappelle symboliquement la Cène. À une époque profondément chrétienne, une imagerie aussi puissante infusèrent dans les textes arthuriens et dans les légendes du Graal une idée de dessein sacré mais aussi de rédemption et de guérison.

LES GARDIENS DU GRAAL