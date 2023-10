Qui était vraiment Merlin l’Enchanteur ?

FILS DU DÉMON

Geoffroy de Monmouth fondit le personnage de Merlin, au sujet duquel peu de choses avaient été écrites à ce moment-là, avec celui du jeune Ambrosius de l’histoire de Nennius, et il enrichit la narration de nouveaux détails. Dans son récit, la mère de Merlin est toujours nonne, mais l’enfant a été conçu avec un incube, un démon masculin. Au Moyen Âge, on croyait que les démons étaient plus intelligents que les humains et qu’ils pouvaient présager du cours des événements. Dans l’œuvre de Geoffroy de Monmouth, Merlin hérite de ces qualités, dont il se sert pour faire le bien. Geoffroy de Monmouth combina les caractéristiques de la divination telle que présentée dans la mythologie païenne avec une promotion des valeurs chrétiennes et créa ainsi un mélange unique d’éléments historiques et légendaires.

Une autre différence est que Geoffroy de Monmouth changea les deux vers qui se battent en deux dragons qui ferraillent, l’un rouge et l’autre blanc. Merlin explique que le dragon rouge représente les Bretons et que le blanc représente les Saxons, qui finiront par remporter la victoire. Dans cette prophétie, il prédit en substance les débuts de la légende arthurienne. Mais il ne s’arrête pas là. Merlin présente en tout et pour tout une centaine de prophéties, et annonce notamment la domination d’Arthur et le cours de l’avenir imprévisible de l’Angleterre.