Les Mayas ne faisaient pas que fumer le tabac... ils le buvaient aussi

Nos connaissances de l'utilisation du tabac par les anciens Mayas viennent principalement de représentations visuelles et de la tradition orale. Les sources du 16ᵉ siècle, par exemple, décrivent une pommade noire appelée teotlaqualli, qui signifie « la nourriture des dieux ». Fabriqué à partir du venin de divers animaux, de tabac et de graines psychoactives, on l'utilisait pour communiquer avec les esprits. L'imagerie et les descriptions dans les textes sacrés indiquent que le tabac était également présent dans la vie quotidienne des Mayas ; il était le plus souvent fumé.