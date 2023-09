Lizzie Borden, la meurtrière présumée qui fascina l'Amérique

Presque immédiatement, le procès s’attacha à déterminer si Lizzie, une femme de la classe supérieure, avait réellement pu commettre de tels crimes, et à comprendre la nature de sa relation avec ses parents. Les témoignages recueillis révélèrent que Lizzie et Emma s’écartaient de plus en plus de leurs parents, au point de manger seules et d’occuper leur propre aile de la maison. Des témoins rapportèrent que Lizzie avait qualifié sa belle-mère de « vieille chose méchante » et que, interrogée sur la mort de sa mère immédiatement après le meurtre, Lizzie avait corrigé l’officier de police en lui rappelant qu’Abby n’était pas sa mère biologique.

Puis il y eut le poison. Un droguiste affirma que Lizzie avait tenté de lui acheter de l’acide prussique avant les meurtres afin, selon les dires de la jeune femme, d’éloigner les mites d'une une cape en fourrure. Le droguiste expliqua ne pas avoir cédé à sa demande, et l’enquête ne révéla aucune trace de poison dans l’estomac des parents Borden. Les procureurs affirmèrent que Lizzie Borden n’avait, pour commettre ce meurtre, utilisé « ni pistolet, ni couteau, ni […] arsenic » et que « l’unique moyen qu’elle avait [eu] d’éliminer cette femme [Abby Borden], [avait été] de l’attaquer par derrière ».

UN CIRQUE MÉDIATIQUE

Le procès Borden métamorphosa la ville de Fall River en un paradis pour journalistes, et mit la presse sens dessus dessous. Il y eut moult récits scabreux, spéculatifs, sensationnels, voire fictifs, du crime et du procès qui s’ensuivit car les journalistes, venus d’aussi loin que San Francisco, se disputaient la couverture du double meurtre, qu’ils voulaient aussi fascinante que possible. Leurs articles se vendaient dans tout le pays et firent de « Miss Lizzie » un nom connu de tous. L’intérêt du public pour ce crime était tel que le Boston Globe paya 500 dollars (une fortune à l’époque) pour qu’un article dépeigne Lizzie comme une fille insatisfaite que son père conservateur avait reniée après qu’elle fut tombée enceinte hors mariage. Il s’agissait d’une pure fiction et son auteur, craignant des répercussions juridiques, se réfugia au Canada, où il tomba raide mort en montant dans un train.

Grâce à une cabine télégraphique située à proximité et à la présence de dizaines de journalistes, le public eut vent de la moindre preuve et de chaque témoignage. « C’est devenu le drame que tout le monde voulait suivre », explique Karen Roggenkamp, professeure d’anglais à la Texas A&M University-Commerce et auteur de Lizzie Borden : Spinster on Trial, qui traite de l’effet du procès sensationnel sur la presse et le public américain en 1893. Lizzie Borden était une célébrité nationale et les gens scrutaient ses vêtements, son comportement et ses gestes lorsqu’elle suivait le procès depuis le banc des accusés.

TÉMOIGNAGES ET PREUVES