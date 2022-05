Margherita, l'histoire de la reine des pizzas

PIZZA ET PATRIOTISME

Les guides touristiques, livres de cuisine et histoires culinaires continuent de raconter cette histoire, avec quelques variations. Celle-ci possède tous les bons ingrédients pour susciter l’intérêt du public : l’image féerique d’une reine dégustant la nourriture du peuple, et les connotations patriotiques incarnées par les couleurs de la pizza et du drapeau italien.

Certains aspects de l’histoire ont été vérifiés. Les historiens confirment qu’en 1889, Esposito était bien propriétaire d’une pizzeria (qu’il avait, par coïncidence, rebaptisée Pizzeria de la Reine d’Italie six ans auparavant). Umberto et Margherita se trouvaient effectivement à Naples lorsque la lettre fut envoyée le 11 juin 1889. Galli était bel et bien le chef des services de table à la Maison Royale, et les royaux avaient une raison pour vouloir s’attirer les faveurs des Napolitains, qui avaient souffert des impôts élevés du nouveau royaume d’Italie.