Égypte ancienne : un crocodile momifié a été passé au scan

La présence d’un poisson non digéré suggère que le crocodile a été chassé, mis à mort et momifié pour servir d’offrande lors d’une cérémonie religieuse.

« Le laps de temps apparemment court entre l’ingestion du poisson et la mort de l’animal suggère que le crocodile a été capturé à l’état sauvage et que la carcasse a été traitée pour être momifiée peu après », concluent-ils dans l’étude paru dans la revue Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

SEIGNEUR DU NIL

Les anciens Égyptiens vénéraient les crocodiles et croyaient que le maintien d’une population saine de crocodiles était essentiel à leur prospérité. Ils vénéraient le dieu crocodile Sobek en tant que « Seigneur du Nil » et considéraient les crocodiles sauvages comme les avatars du dieu. Bien que d’apparence menaçante, Sobek était associé à des éléments bénins tels que l’eau, à la crue annuelle du Nil et à la végétation ; ainsi, il était associé à la fertilité (les crocodiles font d’ailleurs preuve de beaucoup d’attention à l’égard de leur progéniture).