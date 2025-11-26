Antonin le Pieux, l'empereur romain mort d'une overdose de fromage

Même si Julia fut celle qui reçut le plus cruel des traitements, le désir d'Auguste de contrôler et de modeler les membres de sa famille ne s'arrêta pas là. Toujours selon Suétone, dont la biographie des douze Césars fut publiée environ un siècle après la mort d'Auguste, l'empereur avait un style d'écriture très particulier, si bien qu'il était déterminé à le transmettre à ses héritiers en les entraînant à « imiter son écriture ». « Seul Auguste s'est adonné à ce type de microgestion de l'écriture », écrit Tom Geue, professeur de lettres classiques à l'université nationale australienne, ce qui témoigne d’une volonté quasi obsessive d’assurer son héritage en se répliquant dans ses successeurs.

CLAUDE ET LES LETTRES CLAUDIENNES

À l'instar d'Auguste et ses lois vertueuses, l'empereur Claude (41 – 54) souhaitait également laisser son empreinte dans les fondements de la société romaine. Suétone nous apprend ainsi que l'empereur essaya d'ajouter de nouvelles lettres à l'alphabet latin : l'antisigma, Ↄ, pour représenter le son bs ou ps; Ⱶ, la moitié de H qui semble avoir servi de voyelle courte; et le digamma, Ⅎ, semblable à un « w ». Suétone ajoute que Claude aurait même écrit un livre pour expliquer la théorie à l'origine de ces nouvelles lettres.

Bien que cela puisse paraître audacieux, l'évolution des langues était un phénomène courant dans l'antiquité. C'est d'ailleurs cette pratique qui a incité l'empereur Claude à amorcer la transformation, comme nous l'explique l'historien Tacite : c'est « en découvrant que même la langue grecque ne s'était pas faite en un jour » que l'empereur décida de concevoir « quelques nouvelles lettres pour les caractères latins ». Dans son livre Empire of Letters, la professeure du MIT Stephanie Frampton explique que l'introduction de nouvelles lettres par Claude s'inscrivait dans la tradition voulant qu'une langue et son alphabet se développaient au fil du temps.

Bien que certaines occurrences des lettres claudiennes subsistent dans les découvertes archéologiques, l'initiative reste clairement un échec. Suétone indique que les lettres ont rapidement été oubliées. Même l'empereur de Rome n'a pas pu changer la façon dont le peuple écrivait.

NÉRON ET L'AUDIENCE CAPTIVE

Si Auguste voulait à tout prix contrôler sa famille et son empire, l'empereur Néron (54 – 68) était quant à lui plus intéressé par le monde du spectacle. Destiné bien malgré lui à une vie de politique, Néron aurait préféré fouler les planches de la scène. En dehors de la poésie et des apparitions dans les courses de chars, il lui arrivait de forcer ses sujets à assister à des récitals musicaux dont il était l'unique interprète. Selon Suétone, « pendant qu'il chantait, personne n'était autorisé à quitter le théâtre, même pour le plus urgent des motifs ». L'auteur ajoute que les femmes enceintes accouchaient pendant ses représentations. Las d'applaudir sans cesse les efforts de l'empereur, quelques intrépides jetaient leurs dernières forces dans une tentative périlleuse d'échapper à leur sort d'audience captive en sautant par-dessus les murs du théâtre pour contourner les portes cadenassées. Enfin, écrit Suétone, les plus désespérés feignaient la mort dans l'espoir d'être transportés en dehors de la salle pour être enterrés. L'histoire fait probablement la part belle à l'exagération, mais cela n'empêche en rien l'irrésistible commérage.

Malheureusement, tous les potins sur Néron ne prêtent pas autant à sourire : ses relations avec les femmes étaient souvent teintées de violence. Lorsqu'il eut assez des manigances politiques d'une mère autoritaire, Agrippine, il complota sa mort. Après plusieurs tentatives d'empoisonnement ratées, il orchestra un naufrage auquel elle survécut en ralliant le rivage à la nage. Lorsque la nouvelle arriva aux oreilles de l'empereur, il la fit poignarder et déclara qu'elle s'était suicidée.

À la mort d'Agrippine, Néron devint de plus en plus sanguinaire. Non content d'avoir condamné à l'exil son épouse Octavia après leur divorce, il l'accusa d'adultère et la fit exécuter. Suétone affirme qu'il aurait battu à mort sa seconde femme, Poppée, alors qu'elle portait son enfant. Cela dit, comme bon nombre d'histoires de Suétone, cette dernière pourrait avoir été inventée pour souligner la cruauté de Néron.