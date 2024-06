Percy Fawcett, l'homme qui chercha la cité de Z jusqu'à sa mort

Homme à la forme physique et mentale incroyable, Fawcett mena ses recherches à une époque où l'Amazonie n'était pas encore aussi documentée qu'aujourd'hui par les Européens qui cherchèrent à explorer ses jungles et ses cours d'eau, à la recherche de villes anciennes et de richesses. Sa disparition en 1925, dans la région du Mato Grosso, au Brésil, continue d'intriguer les écrivains et les réalisateurs.