Ces explorateurs sont partis en montgolfière pour le Pôle Nord (et n'en sont jamais revenus)

Andrée naquit à une période où l’exploration de l’Arctique et l’idée d'atteindre le Pôle Nord étaient très à la mode, mais aucune des tentatives n’avait encore été couronnée de succès. En 1871, l'explorateur américain Charles Francis Hall avait tenté en vain d'atteindre le Pôle Nord à bord du navire Polaris. Ne se laissant pas décourager par l'échec de Hall, l'officier de marine britannique George Nares se lança à l'assaut du Pôle en 1875, mais n'y parvint pas non plus. L'aventure de Nares convainquit de nombreuses personnes qu'il était impossible de se rendre au Pôle Nord à la voile.

S’étant passionné pour la montgolfière à Philadelphie, Andrée se tenta de s’envoler et effectua plusieurs traversées de la mer Baltique. Ces expériences ouvrirent la voie au discours qu'il prononça à Londres en 1895, lors d'une conférence, où il évoqua l’idée d'atteindre le Pôle en montgolfière et reçut de nombreuses critiques. Andrée trouvait cependant des réponses à toutes les objections. Son ballon serait haut de trente mètres et fait de soie double épaisseur, vernie des deux côtés pour éviter les fuites de gaz, ce qui lui permettrait de se maintenir dans les airs pendant de nombreux jours. Sa nacelle en osier contenait des couchettes pour un équipage de trois hommes, trois traîneaux, deux bateaux légers, des tentes et des provisions en grande quantité. Il attacha des voiles pour se diriger et des cordes de retenue afin de contrôler l'altitude. En étudiant les vents, il fut convaincu qu'un vent régulier du nord leur permettrait de franchir le Pôle et d'atteindre l'Alaska en quelques jours.

LE DÉPART

Considéré par beaucoup comme imprudent, le projet d'Andrée impressionna malgré tout le roi de Suède Oscar II. Alfred Nobel, riche inventeur de la dynamite, le finança, désireux que son pays se distingue dans l'exploration de l'Arctique. Le projet d'Andrée attira l'attention du monde entier et la presse se tenait informée par le biais de bouées et de pigeons voyageurs.