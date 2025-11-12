Après la guerre de Sécession, les États-Unis étaient obsédés par les "photos de fantômes"

L’accusation tenta de démontrer de quelle façon la photographie pouvait être manipulée mais ses efforts se retournèrent contre elle. Dans l’impossibilité de déterminer les méthodes de William H. Mumler et de réfuter l’existence du monde des esprits, le juge acquitta celui-ci, admettant à un moment donné qu’il en avait à maintes reprises aperçus dans la salle d’audience. Ce résultat inattendu fut considéré par certaines personnes comme une preuve de l'authenticité de la photographie spirite ; il est possible que cela contribua à son expansion à l’étranger. Pour celles et ceux qui restaient sceptiques face aux affirmations des spiritualistes, la photographie fut révélée comme un moyen de supercherie. Des photographes affirmèrent plus tard que le procès causa davantage de tort à la profession que si William H. Mumler avait simplement été autorisé à exercer dans le cadre du spiritisme.

« William H. Mumler a joué un rôle clé en introduisant la possibilité d’un caractère frauduleux dans la manière de penser la photographie », expliqua Michael Leja, historien de l’art à l’université de Pennsylvanie, qui écrivit sur le procès dans son livre Looking Askance. « Avant cela, le témoignage des personnes qui voyaient les photographies de la guerre de Sécession dans les galeries de New York était si éloquent : c’étaient des images insupportables car presque réelles de la mort et des mutilations. C’était ça, la photographie : c’était la vérité. »

Le scepticisme qui germa à la suite du procès de William H. Mumler persiste encore à ce jour. D’une certaine façon, indique Michael Leja, la photographie spirite constitue les prémices des images créées avec l’intelligence artificielle et de notre lutte pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est trompeur.

Quelques années après le procès, au début des années 1870, Mary Todd Lincoln se présenta déguisée au studio de William H. Mumler. La photographie qui en résulta montrait une ombre à peine visible d’Abraham Lincoln se dressant derrière sa femme, ses mains translucides posées de manière réconfortante sur ses épaules. L’image n’avait rien d’inhabituel : le fantôme d’Abraham Lincoln hantait les États-Unis après son assassinat, étant diffusée dans des gravures, des photos et des livres. Pour beaucoup, il s’agissait d’un rappel réconfortant de sa présence paternelle durant la période la plus éprouvante de l’histoire du pays.