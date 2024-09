Qu’avons-nous appris (et perdu) depuis la découverte de l’épave du Titanic ?

En 2010, un partenariat gouvernemental et privé (impliquant notamment RMS Titanic et l’Institut océanographie de Woods Hole, dans le Massachussetts) s’est attelé la création d’une carte archéologique détaillée de l’épave pour analyser les détériorations qui avaient déjà eu lieu et pour déterminer combien de temps cette dernière pourrait subsister. Une combinaison de facteurs naturels (microbes formant des communautés sur l’épave) et non naturels (submersibles humains déséquilibrant la vigie) avaient provoqué des changements visibles sur le site.